Россия РПЛ 2018/19
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Мурад Мусаев: "Краснодар" не раз играл под большим давлением
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил, что проблемы "Енисея" не должны волновать его команду.
"Мы каждую игру настраиваемся на максимальный результат. Нам надо сделать все, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Я переживаю только за свою команду. Нас не интересуют другие турнирные расклады. "Енисей" оставляет хорошее впечатление по последним матчам", - сказал Мусаев.
"Мы каждую игру настраиваемся на максимальный результат. Нам надо сделать все, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Я переживаю только за свою команду. Нас не интересуют другие турнирные расклады. "Енисей" оставляет хорошее впечатление по последним матчам", - сказал Мусаев.
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