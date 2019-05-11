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ЦСКА
Арсенал Тула
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Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Мурад Мусаев: "Краснодар" не раз играл под большим давлением

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил, что проблемы "Енисея" не должны волновать его команду.

"Мы каждую игру настраиваемся на максимальный результат. Нам надо сделать все, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Я переживаю только за свою команду. Нас не интересуют другие турнирные расклады. "Енисей" оставляет хорошее впечатление по последним матчам", - сказал Мусаев.
Теги: Мусаев Краснодар Енисей
Сегодня, 14:01
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