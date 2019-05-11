Мурад Мусаев: "Краснодар" не раз играл под большим давлением

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил, что проблемы "Енисея" не должны волновать его команду."Мы каждую игру настраиваемся на максимальный результат. Нам надо сделать все, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Я переживаю только за свою команду. Нас не интересуют другие турнирные расклады. "Енисей" оставляет хорошее впечатление по последним матчам", - сказал Мусаев.