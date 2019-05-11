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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Краснодар" разгромил "Енисей"

"Краснодар" обыграл "Енисей" со счетом 4:0 в матче 28-го тура чемпионата России.

Молодежное первенство

28 тур

"Енисей" – "Краснодар" 0:4

Голы: Классон, 31, Газинский, 36, Игнатьев, 78, Шапи-Сулейманов, 87

"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Комков (Хубулов, 46), Семакин, Зотов (Кичин, 12), Огуде, Сарр, Соболев.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра (Олссон, 79), Классон, Вандерсон (Шапи-Сулейманов, 71), Ари (Игнатьев, 66).

Предупреждения: Перейра, 51, Хубулов, 75
Теги: Енисей Краснодар
Сегодня, 15:52
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26
(1)
#26  pivo69  Германия (Сегодня, 17:03)
  • 0
  •  (0)
online

Краснодар с выездной разгромной победой!
Главное,как-будто и не напрягались...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#25  сын кубани  краснодар (Сегодня, 17:00)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Skyline,
че умный плять нашелся, на*** мне твои посты заминусованные читать!


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#24  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:59)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сын кубани
для кого зрелищная? для Орлова? Для меня Краснодар самая зрелищная! Байер, Валенсия, Севилья

для тугих вроде тебя. чуток ниже пост. почитай.


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#23  Spartacus1971   (Сегодня, 16:56)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре,удачи быкам в ЛЧ.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#22  сын кубани  краснодар (Сегодня, 16:44)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Skyline
Цитата: сын кубани
Цитата: Хитрый Лис
Думаю, как минимум один гол мы лошадям забьем, а значит ваше лидерство ненадолго

Надолго! Чуть не так написал - разница з/п лучшая

скажу по другому мы более зрелищная команда. так что ты опять мимо

для кого зрелищная? для Орлова? Для меня Краснодар самая зрелищная! Байер, Валенсия, Севилья


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#21  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 16:35)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Skyline
что мы сама хрелищная команда


Ну зачем же так о клубе, за который якобы "болеешь"(((


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#20  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:28)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Skyline
скажу по другому мы более зрелищная команда. так что ты опять мимо


спорно, особенно если вспомнить то унылище, что было у нас в середине сезона

ну есть такая статикстика. и она говорит что мы сама хрелищная команда. в плане средней результативности матчей


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#19  kobr   (Сегодня, 16:26)
  • +2
  •  (2)

"Краснодар" обыграл "Енисей" со счетом 4:0 в матче 28-го тура чемпионата России.

Молодежное первенство

28 тур

"Енисей" – "Краснодар" 0:4


Чего за бред? smile
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
#18  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 16:22)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
Цитата: anonymous
жаль только Зинке булки раздвинули

зинка вам ,гондонам,булки раздвинет

Вам бы обоим, болезные, к сексопатологу, а не в Сети ошиваться.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#17  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:15)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
скажу по другому мы более зрелищная команда. так что ты опять мимо


спорно, особенно если вспомнить то унылище, что было у нас в середине сезона


--------------------
Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#16  Бриг   (Сегодня, 16:13)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Хитрый Лис,
Было бы совсем хорошо, ежели бы у Ростова в предыдущем туре выиграли, а так ,победа над Енисеем ожидаема...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#15  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:13)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сын кубани
Цитата: Хитрый Лис
Думаю, как минимум один гол мы лошадям забьем, а значит ваше лидерство ненадолго

Надолго! Чуть не так написал - разница з/п лучшая

скажу по другому мы более зрелищная команда. так что ты опять мимо


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#14  F.Totti.   (Сегодня, 16:13)
  • -3
  •  (11)

Алень даже проигрывая со своей командой, все равно умудряется поджигать конские тухесы,уникальный человек)
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#13  сын кубани  краснодар (Сегодня, 16:08)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Хитрый Лис
Думаю, как минимум один гол мы лошадям забьем, а значит ваше лидерство ненадолго

Надолго! Чуть не так написал - разница з/п лучшая


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#12  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 16:05)
  • +7
  •  (11)
online

У Аленя просто какой- то уникальный талант- создавать безвольные, лузерские команды. Жаль из Спама выгнали, Сейчас Спам бы ы ФНЛ пылил.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#11  imaginary  imaginary (Сегодня, 16:04)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
нормально, теперь сложнейший выезд в Тулу

по игре... Игнатьев показал себя лучше Ари, реализовал один свой момент
Ольсон всё ещё выпадает

но в целом Енисей играл плохо, что сказать особо и нечего
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#10  F.Totti.   (Сегодня, 16:02)
  • -5
  •  (11)

Цитата: anonymous
жаль только Зинке булки раздвинули

зато конину пожарили)
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:01)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Краснодар владел инициативой всю игру и закономерно победил

Странно если было бы иначе. Краснодару очки нужнее(с)


--------------------
Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:01)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сын кубани
с 1 местом нас по забитым мячам!

бггг. Зенит еще не играл свой матч. и с енесеем у нас игра впреди


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:00)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сын кубани
с 1 местом нас по забитым мячам!

Думаю, как минимум один гол мы лошадям забьем, а значит ваше лидерство ненадолго stuck_out_tongue


--------------------
Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 16:00)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
зинка вам ,гондонам,булки раздвинет

smile обязательно
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#5  Бриг   (Сегодня, 16:00)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Краснодар владел инициативой всю игру и закономерно победил.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#4  Romella  Красноярск (Сегодня, 15:58)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
жаль только Зинке булки раздвинули

зинка вам ,гондонам,булки раздвинет
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#3  сын кубани  краснодар (Сегодня, 15:58)
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Краснодар»
anonymous,
чтоб такую куйню нести, надо хотя бы матчи смотреть


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 15:57)
  • -9
  •  (19)

Цитата: сын кубани
с 1 местом нас по забитым мячам!

жаль только Зинке булки раздвинули
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 15:55)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Краснодар»
с 1 местом нас по забитым мячам!


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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