Россия РПЛ 2018/19
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15:52
"Краснодар" разгромил "Енисей" (26)
"Краснодар" разгромил "Енисей" (26)
15:39
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«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (5)
15:35
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
12:35
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
03:08
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
"Краснодар" разгромил "Енисей"
"Краснодар" обыграл "Енисей" со счетом 4:0 в матче 28-го тура чемпионата России.
Молодежное первенство
28 тур
"Енисей" – "Краснодар" 0:4
Голы: Классон, 31, Газинский, 36, Игнатьев, 78, Шапи-Сулейманов, 87
"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Комков (Хубулов, 46), Семакин, Зотов (Кичин, 12), Огуде, Сарр, Соболев.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра (Олссон, 79), Классон, Вандерсон (Шапи-Сулейманов, 71), Ари (Игнатьев, 66).
Предупреждения: Перейра, 51, Хубулов, 75
Молодежное первенство
28 тур
"Енисей" – "Краснодар" 0:4
Голы: Классон, 31, Газинский, 36, Игнатьев, 78, Шапи-Сулейманов, 87
"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Комков (Хубулов, 46), Семакин, Зотов (Кичин, 12), Огуде, Сарр, Соболев.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра (Олссон, 79), Классон, Вандерсон (Шапи-Сулейманов, 71), Ари (Игнатьев, 66).
Предупреждения: Перейра, 51, Хубулов, 75
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