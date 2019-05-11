Россия РПЛ 2018/19
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Мурад Мусаев: сегодня, как я понимаю, для Красноярска это хорошее поле
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телекала "Матч Премьер" прокомметировал гостевую победу над "Енисеем".
"Соперник играл очень организованно, было не так много свободных зон. Мы знали, что они будут, когда будем отбирать у соперника мяч. В общем они были. Два моменты мы смогли забить, было еще несколько хороших шансов. Но мы не спешили никуда. Знали, что если будем выполнять то, что хорошо умеем, то у нас будут моменты.
Когда обменивались кругами, сомнений не было. Важно, чтобы было хорошее поле. Сегодня, как я понимаю, для Красноярска это хорошее поле. Это важно, ведь мы играем для зрителей", - сказал Мусаев.
"Соперник играл очень организованно, было не так много свободных зон. Мы знали, что они будут, когда будем отбирать у соперника мяч. В общем они были. Два моменты мы смогли забить, было еще несколько хороших шансов. Но мы не спешили никуда. Знали, что если будем выполнять то, что хорошо умеем, то у нас будут моменты.
Когда обменивались кругами, сомнений не было. Важно, чтобы было хорошее поле. Сегодня, как я понимаю, для Красноярска это хорошее поле. Это важно, ведь мы играем для зрителей", - сказал Мусаев.
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