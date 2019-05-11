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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Мурад Мусаев: сегодня, как я понимаю, для Красноярска это хорошее поле

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телекала "Матч Премьер" прокомметировал гостевую победу над "Енисеем".

"Соперник играл очень организованно, было не так много свободных зон. Мы знали, что они будут, когда будем отбирать у соперника мяч. В общем они были. Два моменты мы смогли забить, было еще несколько хороших шансов. Но мы не спешили никуда. Знали, что если будем выполнять то, что хорошо умеем, то у нас будут моменты.

Когда обменивались кругами, сомнений не было. Важно, чтобы было хорошее поле. Сегодня, как я понимаю, для Красноярска это хорошее поле. Это важно, ведь мы играем для зрителей", - сказал Мусаев.
Теги: Мусаев Краснодар Енисей
Сегодня, 16:40
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