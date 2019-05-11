Матвей Сафонов оформил первый гостевой "сухарь" в карьере

"Краснодар" разгромил "Енисей" в матче 28-го тура премьер-лиги со счетом 4:0.20-летний голкипер южан Матвей Сафонов впервые в карьере не пропустил в гостевой встрече на высшем уровне.Ранее молодой вратарь "засушил" пять домашних игр чемпионата, но всякий раз пропускал на выезде.