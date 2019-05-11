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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Матвей Сафонов оформил первый гостевой "сухарь" в карьере

"Краснодар" разгромил "Енисей" в матче 28-го тура премьер-лиги со счетом 4:0.

20-летний голкипер южан Матвей Сафонов впервые в карьере не пропустил в гостевой встрече на высшем уровне.

Ранее молодой вратарь "засушил" пять домашних игр чемпионата, но всякий раз пропускал на выезде.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сафонов Краснодар Енисей
Сегодня, 17:01
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