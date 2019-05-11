Россия РПЛ 2018/19
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Николай Наумов: Смолов вернулся! (2)
Николай Наумов: Смолов вернулся! (2)
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"Краснодар" разгромил "Енисей" (30)
"Краснодар" разгромил "Енисей" (30)
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«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (8)
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (8)
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Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
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Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября
В матче 28-го тура "Краснодар" разгромил в Красноярске "Енисей" (4:0) и прервал девятиматчевую безвыигрышную выездную серию во всех турнирах.
В последний раз "быки"побеждали на чужом поле 1 ноября 2018 года, когда в добавленное время дожали "Крылья Советов". После этого команда Мурада Мусаева добыла на выезде пять ничьих при четырех поражениях.
"Спорт-Экспресс"
В последний раз "быки"побеждали на чужом поле 1 ноября 2018 года, когда в добавленное время дожали "Крылья Советов". После этого команда Мурада Мусаева добыла на выезде пять ничьих при четырех поражениях.
"Спорт-Экспресс"
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