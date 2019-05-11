"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября

В матче 28-го тура "Краснодар" разгромил в Красноярске "Енисей" (4:0) и прервал девятиматчевую безвыигрышную выездную серию во всех турнирах.В последний раз "быки"побеждали на чужом поле 1 ноября 2018 года, когда в добавленное время дожали "Крылья Советов". После этого команда Мурада Мусаева добыла на выезде пять ничьих при четырех поражениях.