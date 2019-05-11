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Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября

В матче 28-го тура "Краснодар" разгромил в Красноярске "Енисей" (4:0) и прервал девятиматчевую безвыигрышную выездную серию во всех турнирах.

В последний раз "быки"побеждали на чужом поле 1 ноября 2018 года, когда в добавленное время дожали "Крылья Советов". После этого команда Мурада Мусаева добыла на выезде пять ничьих при четырех поражениях.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краснодар Енисей
Сегодня, 17:24
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