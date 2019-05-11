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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Ахмат" дома победил "Крылья Советов"

"Ахмат" на своем поле в матче 28-го тура чемпионата России обыграл "Крылья Советов" (2:1).

Чемпионат России

28-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1

Голы: Мбенг, 3 (1:0). Мбенг, 42 (2:0). Бурлак, 44 (2:1).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, Шиманьски (Бериша, 64), Швец, Исмаэл (Роши, 46), Иванов, Мбенг (Балай, 72).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин (Зотов, 67), Рохель, Бурлак, Денисов, Ткачук, Рабиу, Тимофеев, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 76).

Предупреждения: Рохель, 55. Швец, 55. Ткачук, 77. Рабиу, 84. Бурлак, 90+3. Иванов, 90+4.
Теги: Ахмат Крылья Советов
Сегодня, 18:27
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(0)
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 18:42)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Крылья, самая плохая команда Божовича.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Бриг   (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Довольно равная игра. КС не смогли во втором тайме создать достаточно моментов для гола,хотя и старались.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:38)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Кто бы сомневался. Грязные чеченские свиньи год за годом набирают очки во втором круге в матчах, которые никто не смотрит.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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