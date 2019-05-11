Россия РПЛ 2018/19
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"Ахмат" дома победил "Крылья Советов"
"Ахмат" на своем поле в матче 28-го тура чемпионата России обыграл "Крылья Советов" (2:1).
Чемпионат России
28-й тур
"Ахмат" (Грозный) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1
Голы: Мбенг, 3 (1:0). Мбенг, 42 (2:0). Бурлак, 44 (2:1).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, Шиманьски (Бериша, 64), Швец, Исмаэл (Роши, 46), Иванов, Мбенг (Балай, 72).
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин (Зотов, 67), Рохель, Бурлак, Денисов, Ткачук, Рабиу, Тимофеев, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 76).
Предупреждения: Рохель, 55. Швец, 55. Ткачук, 77. Рабиу, 84. Бурлак, 90+3. Иванов, 90+4.
Чемпионат России
28-й тур
"Ахмат" (Грозный) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1
Голы: Мбенг, 3 (1:0). Мбенг, 42 (2:0). Бурлак, 44 (2:1).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, Шиманьски (Бериша, 64), Швец, Исмаэл (Роши, 46), Иванов, Мбенг (Балай, 72).
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин (Зотов, 67), Рохель, Бурлак, Денисов, Ткачук, Рабиу, Тимофеев, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 76).
Предупреждения: Рохель, 55. Швец, 55. Ткачук, 77. Рабиу, 84. Бурлак, 90+3. Иванов, 90+4.
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