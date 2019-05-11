Россия РПЛ 2018/19
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РФС рассмотрит заявки "Сочи" и "Тамбова" в РПЛ 15 мая
Комиссия по лицензированию РФС рассмотрит заявки от "Сочи" и "Тамбова" на участие в премьер-лиге.
Клубы обеспечили себе два первых места в Олимп-ФНЛ после поражения "Томи" от "Шинника" (0:1). Уже известно, что они займут места "Анжи" и "Енисея".
"14 и 15 мая будут комиссии. 14 мая будет заседание по РПЛ, 15 мая - по ФНЛ и ПФЛ. Все клубы подали заявки. "Сочи" и "Тамбов" подали заявки на лицензирование для участия в премьер-лиге", - цитирует начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина ТАСС.
Клубы обеспечили себе два первых места в Олимп-ФНЛ после поражения "Томи" от "Шинника" (0:1). Уже известно, что они займут места "Анжи" и "Енисея".
"14 и 15 мая будут комиссии. 14 мая будет заседание по РПЛ, 15 мая - по ФНЛ и ПФЛ. Все клубы подали заявки. "Сочи" и "Тамбов" подали заявки на лицензирование для участия в премьер-лиге", - цитирует начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина ТАСС.
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