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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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РФС рассмотрит заявки "Сочи" и "Тамбова" в РПЛ 15 мая

Комиссия по лицензированию РФС рассмотрит заявки от "Сочи" и "Тамбова" на участие в премьер-лиге.

Клубы обеспечили себе два первых места в Олимп-ФНЛ после поражения "Томи" от "Шинника" (0:1). Уже известно, что они займут места "Анжи" и "Енисея".

"14 и 15 мая будут комиссии. 14 мая будет заседание по РПЛ, 15 мая - по ФНЛ и ПФЛ. Все клубы подали заявки. "Сочи" и "Тамбов" подали заявки на лицензирование для участия в премьер-лиге", - цитирует начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина ТАСС.
Теги: Сочи Тамбов
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