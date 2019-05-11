Россия РПЛ 2018/19
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Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Полузащитник "Ахмата" Антон Швец прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в матче 28-го тура РПЛ (2:1) в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Моменты у нас были, мы должны больше забивать. Было моментов много, пропустили, потому что расслабились. Если бы не расслабленность, нам было бы проще. Пропустили гол, потом они побежали, начали атаковать.
В перерыве нам тренер сказал, что играть так нельзя, иначе потеряем очки", - сказал Швец.
"Моменты у нас были, мы должны больше забивать. Было моментов много, пропустили, потому что расслабились. Если бы не расслабленность, нам было бы проще. Пропустили гол, потом они побежали, начали атаковать.
В перерыве нам тренер сказал, что играть так нельзя, иначе потеряем очки", - сказал Швец.
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