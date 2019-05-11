Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в матче 28-го тура РПЛ (2:1) в эфире телеканала "Матч Премьер"."Моменты у нас были, мы должны больше забивать. Было моментов много, пропустили, потому что расслабились. Если бы не расслабленность, нам было бы проще. Пропустили гол, потом они побежали, начали атаковать.В перерыве нам тренер сказал, что играть так нельзя, иначе потеряем очки", - сказал Швец.