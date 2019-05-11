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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в матче 28-го тура РПЛ (2:1) в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Моменты у нас были, мы должны больше забивать. Было моментов много, пропустили, потому что расслабились. Если бы не расслабленность, нам было бы проще. Пропустили гол, потом они побежали, начали атаковать.

В перерыве нам тренер сказал, что играть так нельзя, иначе потеряем очки", - сказал Швец.
Теги: Швец Ахмат Крылья Советов
Сегодня, 20:16
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