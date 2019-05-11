Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал свои слова о том, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера готов вернуться в команду и отработать до конца сезона бесплатно, если ему поступит предложение от председателя совета директоров красно-белых Леонида Федуна.

"После последних неудачных результатов, в том числе 0:3 в Туле, читая новости из России, я на всякий случай отправил сообщение Федуну. На тот случай, если он вдруг захочет Карреру обратно. Он не ответил.

Очень непросто работать в "Спартаке". И Кононову, и любому другому российскому тренеру. Возвращение Карреры освободило бы клуб от давления и негатива, который сейчас чувствуется вокруг "Спартака". Каррера умеет взять весь удар на себя - и от прессы, и от СМИ. Команда была бы более спокойной", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Sport24.ru
Теги: Трабукки Федун Каррера Спартак
Сегодня, 20:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 20:57)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KARASS
а что Каререра-господь бог что ли ну вытащил 1 чемпионство и что стоит разок просрать скажем следующий сезон и получит опять пинка -к народных не заржавеет сколько таких Каррер проскочило за 18 лет а уж Глушаковых так не сосчитать wink

+1000000!!!!! satisfied


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  KARASS   (Сегодня, 20:55)
  • +1
  •  (1)
online

а что Каререра-господь бог что ли ну вытащил 1 чемпионство и что стоит разок просрать скажем следующий сезон и получит опять пинка -к народных не заржавеет сколько таких Каррер проскочило за 18 лет а уж Глушаковых так не сосчитать wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#2  xXx   (Сегодня, 20:45)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Напомним, Каррера отправил Глушакова в дубль после того, как хавбек поставил лайк под публикацией известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова в Инстаграме, содержавшей критический комментарий в адрес итальянского специалиста.

- Во-первых, хочу сказать, что у Массимо не было никаких проблем с другими футболистами, – сказал Трабукки в эфире телеканала "Матч Премьер". – Была проблема с Глушаковым. Когда Каррера просил: "Отдайте Глушакова в аренду или уберите его, потому что у нас не получается", клуб сказал: "Нет, работай с ним". В этом и вся проблема. Зная Массимо, если он принял такое решение – у него были на то причины. Как его друг скажу, что он очень переживал, это было непросто. Он непросто пришел к решению временно убрать Глушакова, отдать в аренду, но у него были для этого хорошие причины.
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 20:27)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
-Трабукки, что ты тут делаешь?
-Как всегда..., деньги.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама