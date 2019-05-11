Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:21
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (4)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (4)
18:53
Николай Наумов: Смолов вернулся! (2)
Николай Наумов: Смолов вернулся! (2)
15:52
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
15:39
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (8)
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (8)
15:35
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
12:35
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил
Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал свои слова о том, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера готов вернуться в команду и отработать до конца сезона бесплатно, если ему поступит предложение от председателя совета директоров красно-белых Леонида Федуна.
"После последних неудачных результатов, в том числе 0:3 в Туле, читая новости из России, я на всякий случай отправил сообщение Федуну. На тот случай, если он вдруг захочет Карреру обратно. Он не ответил.
Очень непросто работать в "Спартаке". И Кононову, и любому другому российскому тренеру. Возвращение Карреры освободило бы клуб от давления и негатива, который сейчас чувствуется вокруг "Спартака". Каррера умеет взять весь удар на себя - и от прессы, и от СМИ. Команда была бы более спокойной", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Sport24.ru
"После последних неудачных результатов, в том числе 0:3 в Туле, читая новости из России, я на всякий случай отправил сообщение Федуну. На тот случай, если он вдруг захочет Карреру обратно. Он не ответил.
Очень непросто работать в "Спартаке". И Кононову, и любому другому российскому тренеру. Возвращение Карреры освободило бы клуб от давления и негатива, который сейчас чувствуется вокруг "Спартака". Каррера умеет взять весь удар на себя - и от прессы, и от СМИ. Команда была бы более спокойной", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.