Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал свои слова о том, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера готов вернуться в команду и отработать до конца сезона бесплатно, если ему поступит предложение от председателя совета директоров красно-белых Леонида Федуна."После последних неудачных результатов, в том числе 0:3 в Туле, читая новости из России, я на всякий случай отправил сообщение Федуну. На тот случай, если он вдруг захочет Карреру обратно. Он не ответил.Очень непросто работать в "Спартаке". И Кононову, и любому другому российскому тренеру. Возвращение Карреры освободило бы клуб от давления и негатива, который сейчас чувствуется вокруг "Спартака". Каррера умеет взять весь удар на себя - и от прессы, и от СМИ. Команда была бы более спокойной", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".