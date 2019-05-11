Спортдиректор "Тамбова": бюджет клуба в премьер-лиге? Максимум – 700 миллионов

Павел Худяков, спортивный директор "Тамбова", рассказал, какой бюджет будет у команды на будущий сезон.– Так и есть. Не все. Это однозначно. Мы постараемся доказать это и в премьер-лиге (улыбается). Наверное, у нас будет один из самых маленьких бюджетов в премьер-лиге вообще за последние годы.– Ох. 600-700 миллионов – это максимум. Хорошо бы, чтобы так было.– Попробуем, попробуем.– Пока нет. Есть наметки, предложения. Обсуждаем. Думаю, спонсор появится и все будет нормально. У нас все в процессе.