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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Спортдиректор "Тамбова": бюджет клуба в премьер-лиге? Максимум – 700 миллионов

Павел Худяков, спортивный директор "Тамбова", рассказал, какой бюджет будет у команды на будущий сезон.

– Генеральный директор вашего клуба Георгий Ярцев сказал, что у "Тамбова" один из самых скромных бюджетов в ФНЛ. Выходит, не все решают деньги?

– Так и есть. Не все. Это однозначно. Мы постараемся доказать это и в премьер-лиге (улыбается). Наверное, у нас будет один из самых маленьких бюджетов в премьер-лиге вообще за последние годы.

– Зимой вы говорили, что рассчитываете в РПЛ на бюджет в 600-700 миллионов. Цифры не поменялись?

– Ох. 600-700 миллионов – это максимум. Хорошо бы, чтобы так было.

– Сможете найти такие деньги?

– Попробуем, попробуем.

– Сейчас у "Тамбова" есть крупный спонсор?

– Пока нет. Есть наметки, предложения. Обсуждаем. Думаю, спонсор появится и все будет нормально. У нас все в процессе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тамбов
Сегодня, 21:07
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