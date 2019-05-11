Россия РПЛ 2018/19
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Спортдиректор "Тамбова": бюджет клуба в премьер-лиге? Максимум – 700 миллионов
Павел Худяков, спортивный директор "Тамбова", рассказал, какой бюджет будет у команды на будущий сезон.
– Генеральный директор вашего клуба Георгий Ярцев сказал, что у "Тамбова" один из самых скромных бюджетов в ФНЛ. Выходит, не все решают деньги?
– Так и есть. Не все. Это однозначно. Мы постараемся доказать это и в премьер-лиге (улыбается). Наверное, у нас будет один из самых маленьких бюджетов в премьер-лиге вообще за последние годы.
– Зимой вы говорили, что рассчитываете в РПЛ на бюджет в 600-700 миллионов. Цифры не поменялись?
– Ох. 600-700 миллионов – это максимум. Хорошо бы, чтобы так было.
– Сможете найти такие деньги?
– Попробуем, попробуем.
– Сейчас у "Тамбова" есть крупный спонсор?
– Пока нет. Есть наметки, предложения. Обсуждаем. Думаю, спонсор появится и все будет нормально. У нас все в процессе.
"Спорт-Экспресс"
– Генеральный директор вашего клуба Георгий Ярцев сказал, что у "Тамбова" один из самых скромных бюджетов в ФНЛ. Выходит, не все решают деньги?
– Так и есть. Не все. Это однозначно. Мы постараемся доказать это и в премьер-лиге (улыбается). Наверное, у нас будет один из самых маленьких бюджетов в премьер-лиге вообще за последние годы.
– Зимой вы говорили, что рассчитываете в РПЛ на бюджет в 600-700 миллионов. Цифры не поменялись?
– Ох. 600-700 миллионов – это максимум. Хорошо бы, чтобы так было.
– Сможете найти такие деньги?
– Попробуем, попробуем.
– Сейчас у "Тамбова" есть крупный спонсор?
– Пока нет. Есть наметки, предложения. Обсуждаем. Думаю, спонсор появится и все будет нормально. У нас все в процессе.
"Спорт-Экспресс"
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