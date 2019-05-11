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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов считает, что Дмитрия Аленичева нужно оставить на посту главного тренера "Енисея", несмотря на вылет красноярской команды из РПЛ.

"То, что Аленичев - хороший тренер, все прекрасно знают. Он "Енисей" впервые в истории вывел в Премьер-Лигу, а до этого "Арсенал" выводил. Другое дело, что уровень РПЛ немного другой. Я скажу, конечно, что Аленичева нужно оставить, это мой друг, но с эти вопросом лучше к руководству "Енисея" обратиться.

В РПЛ в сравнении с ФНЛ все другое, это как земля и космос. У «Енисея» состав был одним из слабейших. "Анжи" и "Енисей" - две команды самые слабые по составам. Все остальные сильнее, даже те, кто в стыках. Игроки и все остальное не соответствовали РПЛ", - цитирует Кечинова Sport24.ru.
Теги: Кечинов Аленичев Енисей Спартак
Сегодня, 21:49
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#3  american boy   (Сегодня, 22:32)
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Хитрый Лис,
Ну в Туле в том сезоне действительно весь шлак был собран
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:00)
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Болеет за:
«Зенит»
У Аленя и Тула была на последнем месте, а сейчас претендует на еврокубки. Невезучий он, видно, все время ему слабейшие составы попадаются smirk


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Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 21:52)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Аленичев хороший тренер, и этим всё сказано. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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