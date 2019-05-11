Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (3)
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (3)
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Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ
Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов считает, что Дмитрия Аленичева нужно оставить на посту главного тренера "Енисея", несмотря на вылет красноярской команды из РПЛ.
"То, что Аленичев - хороший тренер, все прекрасно знают. Он "Енисей" впервые в истории вывел в Премьер-Лигу, а до этого "Арсенал" выводил. Другое дело, что уровень РПЛ немного другой. Я скажу, конечно, что Аленичева нужно оставить, это мой друг, но с эти вопросом лучше к руководству "Енисея" обратиться.
В РПЛ в сравнении с ФНЛ все другое, это как земля и космос. У «Енисея» состав был одним из слабейших. "Анжи" и "Енисей" - две команды самые слабые по составам. Все остальные сильнее, даже те, кто в стыках. Игроки и все остальное не соответствовали РПЛ", - цитирует Кечинова Sport24.ru.
"То, что Аленичев - хороший тренер, все прекрасно знают. Он "Енисей" впервые в истории вывел в Премьер-Лигу, а до этого "Арсенал" выводил. Другое дело, что уровень РПЛ немного другой. Я скажу, конечно, что Аленичева нужно оставить, это мой друг, но с эти вопросом лучше к руководству "Енисея" обратиться.
В РПЛ в сравнении с ФНЛ все другое, это как земля и космос. У «Енисея» состав был одним из слабейших. "Анжи" и "Енисей" - две команды самые слабые по составам. Все остальные сильнее, даже те, кто в стыках. Игроки и все остальное не соответствовали РПЛ", - цитирует Кечинова Sport24.ru.
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