Россия РПЛ 2018/19
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21:49
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (3)
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (3)
21:22
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
20:21
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (5)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (5)
18:53
Николай Наумов: Смолов вернулся! (3)
Николай Наумов: Смолов вернулся! (3)
15:52
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
15:39
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (9)
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (9)
15:35
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
12:35
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 28-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.
Молодежное первенство
28 тур
"Зенит" – ЦСКА 1:1
Гол: Бачинский, 3 - Марадишвили, 74
"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Плотников, Молчан, Олишевский, Анисимов (Симутенков, 85), Князев (Мирошниченко, 68), Левин, Ногтев, Симдянкин, Бачинский.
ЦСКА: Зириков, Сильянов (Елеев, 67), Савиных, Захаров, Матвийчук, Тикнизян, Анисимов (Ерохин, 60), Марадишвили, Янов, Жиронкин, Н'Диайе (Востриков, 73)
Предупреждения: Елеев, 73, Плотников, 76, Тикнизян, 76
Молодежное первенство
28 тур
"Зенит" – ЦСКА 1:1
Гол: Бачинский, 3 - Марадишвили, 74
"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Плотников, Молчан, Олишевский, Анисимов (Симутенков, 85), Князев (Мирошниченко, 68), Левин, Ногтев, Симдянкин, Бачинский.
ЦСКА: Зириков, Сильянов (Елеев, 67), Савиных, Захаров, Матвийчук, Тикнизян, Анисимов (Ерохин, 60), Марадишвили, Янов, Жиронкин, Н'Диайе (Востриков, 73)
Предупреждения: Елеев, 73, Плотников, 76, Тикнизян, 76
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