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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 28-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.

Молодежное первенство

28 тур

"Зенит" – ЦСКА 1:1

Гол: Бачинский, 3 - Марадишвили, 74

"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Плотников, Молчан, Олишевский, Анисимов (Симутенков, 85), Князев (Мирошниченко, 68), Левин, Ногтев, Симдянкин, Бачинский.

ЦСКА: Зириков, Сильянов (Елеев, 67), Савиных, Захаров, Матвийчук, Тикнизян, Анисимов (Ерохин, 60), Марадишвили, Янов, Жиронкин, Н'Диайе (Востриков, 73)

Предупреждения: Елеев, 73, Плотников, 76, Тикнизян, 76
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 22:02
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(1)
#3  Xander Cage   (Сегодня, 22:43)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Valar,
Ну да)
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#2  Valar   (Сегодня, 22:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: xXx
Неважно. Наш дубль уже ЧЕМПИОН давно blush

Посмотрим насколько неважно будет завтра основе Зенита, которые тоже чемпионы уже.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#1  xXx   (Сегодня, 22:08)
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Неважно. Наш дубль уже ЧЕМПИОН давно blush
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
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