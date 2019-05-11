Марко Трабукки: Каррера просил отдать Глушакова в аренду. "Спартак" отказался

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, что Массимо Каррера, когда являлся главным тренером "Спартака", просил руководство отдать в аренду капитана красно-белых Дениса Глушакова, но ему отказали."У Карреры не было проблем с футболистами "Спартака", только с Глушаковым. Он просил отдать Глушакова в аренду. Сказал клубу, что у него с ним не получается.В клубе сказали: нет, работай с ним. У Массимо были причины для того, чтобы попросить клуб об этом. Я знаю его. И он очень переживал, для него это было непросто. Это было непростое решение - попросить отдать Глушакова в аренду", - заявил Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".