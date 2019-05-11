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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Марко Трабукки: Каррера просил отдать Глушакова в аренду. "Спартак" отказался

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, что Массимо Каррера, когда являлся главным тренером "Спартака", просил руководство отдать в аренду капитана красно-белых Дениса Глушакова, но ему отказали.

"У Карреры не было проблем с футболистами "Спартака", только с Глушаковым. Он просил отдать Глушакова в аренду. Сказал клубу, что у него с ним не получается.

В клубе сказали: нет, работай с ним. У Массимо были причины для того, чтобы попросить клуб об этом. Я знаю его. И он очень переживал, для него это было непросто. Это было непростое решение - попросить отдать Глушакова в аренду", - заявил Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Sport24.ru
Теги: Трабукки Каррера Глушаков Спартак
Вчера, 23:00
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#2  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:06)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В аренду спартак отдает только тех людей, чье психическое здоровье еще можно спасти. Абсолютно отбитые идиоты аренде и продаже не подлежат - им уготовано место в основе. pensive спартак - это хоспис для спортсменов.
Спасибо, что сберегли для нас Артема!
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Вчера, 23:25)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А не докуя ли хотел Каррера, отдать символ спартака в аренду??? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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