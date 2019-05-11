Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Доменико Кришито: Семак оказался морально готов к ответственности

Защитник "Дженоа", экс-капитан "Зенита" Доменико Кришито считает, что петербургский клуб смог завоевать чемпионский титул благодаря авторитету и тренерскому таланту Сергея Семака.

- За счет чего, на ваш взгляд, "Зенит" выиграл золото?

– У ребят и тренерского штаба была огромная мотивация вернуть титул и получить путевку в Лигу чемпионов после нескольких неудачных сезонов. Семак, который сам играл в "Зените" и долго работал в тренерском штабе, очень хорошо знает все нюансы питерской кухни. Да и его ассистенты тоже!

Семак оказался морально готов к той ответственности, которая на него свалилась. И при этом он остался тем человеком, которого и уважают, и слушают. Русские футболисты знают, чего добился Сергей в роли футболиста в России. А иностранцы ценят профессионализм Семака, корректность и умение говорить людям правду в глаза. Помню, что тот же звездный Халк всегда почтительно относился к Сергею.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кришито Дженоа Семак Зенит
Вчера, 23:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  leopold366  г. Петрозаводск (Вчера, 23:43)
  • +1
  •  (1)

Доменико знает, что говорит! Удач тебе и семье твоей! И спасибо!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#1  Irbis   (Вчера, 23:11)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи и здоровья Мимо ! Наряду с Данни с Халком был одним из лучших легионеров в зените!
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама