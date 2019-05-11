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Ростов
Оренбург
Рубин
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Динамо
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Доменико Кришито: вторым в РПЛ будет "Локомотив", но мне симпатичен "Краснодар"

Защитник "Дженоа", экс-капитан "Зенита" Доменико Кришито считает, что в чемпионате России второе место займет "Локомотив".

– Кто, на ваш взгляд, финиширует в РПЛ вторым?

– Думаю, "Локомотив". Хотя лично мне очень симпатичен "Краснодар". Это интересный коллектив, по игре заслуживающий права выйти в Лигу чемпионов. Другое дело, что там никак не удается переступить через какой-то психологический барьер. Футбол-то у команды интересная, игроки подобраны хорошие, но в самые неподходящие моменты вдруг упускаются победы и теряются очки, которых не хватает для серьезного итогового результата. Вот и в этом чемпионате "Краснодар", возможно, не дотянется до прямого попадания в Лигу чемпионов – у "Локомотива" сегодня шансы повыше. Но вот третье место южанам занять по силам, хотя и ЦСКА еще постарается побороться за путевку в предварительный раунд ЛЧ.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кришито Локомотив Дженоа Краснодар
Вчера, 23:31
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