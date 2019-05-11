Доменико Кришито: вторым в РПЛ будет "Локомотив", но мне симпатичен "Краснодар"

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 22:02
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (12)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (12)
Вчера, 21:49
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (5)
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (5)
Вчера, 21:22
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Вчера, 20:21
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (5)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (5)
Вчера, 20:16
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Вчера, 20:03
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Вчера, 19:46
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"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (2)
Вчера, 19:14
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Вчера, 19:06
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
Вчера, 18:56
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (4)
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Вчера, 18:53
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Николай Наумов: Смолов вернулся! (3)
Вчера, 18:27
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"Ахмат" дома победил "Крылья Советов" (3)
Вчера, 17:51
Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус" (2)
Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус" (2)
Вчера, 17:43
"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника
"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника
Вчера, 17:24
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"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября
Вчера, 17:08
"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу (15)
"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу (15)
Вчера, 16:18
"Барселона" купит трех игроков у "Аякса" (5)
"Барселона" купит трех игроков у "Аякса" (5)
Вчера, 15:52
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
Вчера, 15:39
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (11)
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (11)
Вчера, 15:35
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
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Вчера, 13:21
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"Сампдория" может быть продана за 120 миллионов евро (2)
Доменико Кришито: вторым в РПЛ будет "Локомотив", но мне симпатичен "Краснодар"
Защитник "Дженоа", экс-капитан "Зенита" Доменико Кришито считает, что в чемпионате России второе место займет "Локомотив".
– Кто, на ваш взгляд, финиширует в РПЛ вторым?
– Думаю, "Локомотив". Хотя лично мне очень симпатичен "Краснодар". Это интересный коллектив, по игре заслуживающий права выйти в Лигу чемпионов. Другое дело, что там никак не удается переступить через какой-то психологический барьер. Футбол-то у команды интересная, игроки подобраны хорошие, но в самые неподходящие моменты вдруг упускаются победы и теряются очки, которых не хватает для серьезного итогового результата. Вот и в этом чемпионате "Краснодар", возможно, не дотянется до прямого попадания в Лигу чемпионов – у "Локомотива" сегодня шансы повыше. Но вот третье место южанам занять по силам, хотя и ЦСКА еще постарается побороться за путевку в предварительный раунд ЛЧ.
"Спорт-Экспресс"
– Кто, на ваш взгляд, финиширует в РПЛ вторым?
– Думаю, "Локомотив". Хотя лично мне очень симпатичен "Краснодар". Это интересный коллектив, по игре заслуживающий права выйти в Лигу чемпионов. Другое дело, что там никак не удается переступить через какой-то психологический барьер. Футбол-то у команды интересная, игроки подобраны хорошие, но в самые неподходящие моменты вдруг упускаются победы и теряются очки, которых не хватает для серьезного итогового результата. Вот и в этом чемпионате "Краснодар", возможно, не дотянется до прямого попадания в Лигу чемпионов – у "Локомотива" сегодня шансы повыше. Но вот третье место южанам занять по силам, хотя и ЦСКА еще постарается побороться за путевку в предварительный раунд ЛЧ.
"Спорт-Экспресс"
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