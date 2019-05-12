Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Пономарев: в победу над "Зенитом" после ничьей с "Динамо" как-то не верю
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от матча «Зенит» - ЦСКА в рамках 28 тура чемпионата России.
Что касается ЦСКА, то я очень не уверен в нашей обороне. Играем уже в пять защитников, но никак не получается у нас со взаимостраховкой. Мы играли в четыре защитника - все было нормально. Сейчас в пять действуем, но один на один с вратарем выходит динамовский игрок. Никто за ним не смотрит, никто никого не страхует. Конечно, здесь работы непочатый край. Не знаю, почему так происходит. Все-таки Виктор Михайлович (Гончаренко. - Ред.) - сам защитник по природе своей: он играл в обороне. Не знаю, почему у нас здесь такая прореха после ухода наших великолепных оборонщиков Игнашевича и братьев Березуцких.
Да, это большая потеря, но у нас и Набабкин, и Щенников остались. Они могли бы «цементировать» оборону. Крайние защитники всегда должны страховать центрального. Это обязаловка. В последнем же матче оборона была разрозненная. Так что думаю, что предстоящая игра будет очень серьезная, жесткая. Нам нельзя больше ни в коем случае проигрывать. С другой стороны, питерцы сейчас могут сыграть без напряжения и провести очень хороший матч или, напротив, очень плохой - два варианта здесь могут быть. ЦСКА же надо выдержать этот натиск. Потому что в нападении и полузащите у питерцев неплохие ребята играют. У нас же уже будет Влашич играть - это большое подспорье. Дивеев в обороне - тоже. А полузащита у нас неплохая.
- Какого результата ожидаете во встрече с «Зенитом»?
- Да было бы хоть 0:0, чтобы нам не забили - это уже хорошо. Что-то после игры с «Динамо» не верю в нашу победу. Хотя моментов у динамовских ворот мы много имели. Но у «Зенита» оборона более крепкая, чем у динамовцев.
- Сможет ЦСКА попасть в тройку по итогам сезона?
- После ничьей в последней игре задача усложнилась. Но так как в двух последних матчах играем дома со слабыми командами, то, думаю, возьмем там шесть очков. С питерцами на победу сложно будет сыграть. Если «Краснодару» одна игра на выезде с «Арсеналом» предстоит, то потери очков в принципе у краснодарцев должны быть. Думаю, на третье место ЦСКА может рассчитывать. Если удачно с питерцами сыграет. Если сыграем в Питере вничью, шесть очков дома обязательно возьмем.
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