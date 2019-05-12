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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Владимир Пономарев: в победу над "Зенитом" после ничьей с "Динамо" как-то не верю

Владимир Пономарев: в победу над "Зенитом" после ничьей с "Динамо" как-то не верю Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от матча «Зенит» - ЦСКА в рамках 28 тура чемпионата России.

- То, что питерцы уже стали чемпионами, это накладывает на нашего соперника определенную ответственность. Плюс главный тренер «Зенита» Сергей Семак как игрок в свое время раскрылся именно в ЦСКА. И это тоже имеет значение, - приводит слова Пономарева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Конечно, многие, возможно, думают, что «Зенит» выставит на игру второй состав, а основной уже может отдыхать и отмечать. Но я так не думаю. Почему? Потому что питерцы болеют за свою команду, они придут ее поприветствовать, и плохо сыграть «Зенит» просто не имеет права. Но они в принципе не играли плохо. Бывали спады в сезоне, но они у каждой команды бывают. В данный момент они должны показать соответствующую, чемпионскую игру.

Что касается ЦСКА, то я очень не уверен в нашей обороне. Играем уже в пять защитников, но никак не получается у нас со взаимостраховкой. Мы играли в четыре защитника - все было нормально. Сейчас в пять действуем, но один на один с вратарем выходит динамовский игрок. Никто за ним не смотрит, никто никого не страхует. Конечно, здесь работы непочатый край. Не знаю, почему так происходит. Все-таки Виктор Михайлович (Гончаренко. - Ред.) - сам защитник по природе своей: он играл в обороне. Не знаю, почему у нас здесь такая прореха после ухода наших великолепных оборонщиков Игнашевича и братьев Березуцких.

Да, это большая потеря, но у нас и Набабкин, и Щенников остались. Они могли бы «цементировать» оборону. Крайние защитники всегда должны страховать центрального. Это обязаловка. В последнем же матче оборона была разрозненная. Так что думаю, что предстоящая игра будет очень серьезная, жесткая. Нам нельзя больше ни в коем случае проигрывать. С другой стороны, питерцы сейчас могут сыграть без напряжения и провести очень хороший матч или, напротив, очень плохой - два варианта здесь могут быть. ЦСКА же надо выдержать этот натиск. Потому что в нападении и полузащите у питерцев неплохие ребята играют. У нас же уже будет Влашич играть - это большое подспорье. Дивеев в обороне - тоже. А полузащита у нас неплохая.

- Какого результата ожидаете во встрече с «Зенитом»?

- Да было бы хоть 0:0, чтобы нам не забили - это уже хорошо. Что-то после игры с «Динамо» не верю в нашу победу. Хотя моментов у динамовских ворот мы много имели. Но у «Зенита» оборона более крепкая, чем у динамовцев.

- Сможет ЦСКА попасть в тройку по итогам сезона?

- После ничьей в последней игре задача усложнилась. Но так как в двух последних матчах играем дома со слабыми командами, то, думаю, возьмем там шесть очков. С питерцами на победу сложно будет сыграть. Если «Краснодару» одна игра на выезде с «Арсеналом» предстоит, то потери очков в принципе у краснодарцев должны быть. Думаю, на третье место ЦСКА может рассчитывать. Если удачно с питерцами сыграет. Если сыграем в Питере вничью, шесть очков дома обязательно возьмем.
Теги: Пономарев ЦСКА Зенит
Сегодня, 07:19
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