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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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В "Сочи" не стали отмечать досрочный выход в РПЛ

Наставник "Сочи" Александр Точилин высказался относительно досрочного попадания команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Он заявил, что рано отмечать такое событие, так как сезон еще не окончен.

"Нужно готовиться к следующему туру. Пока что разрешил только сделать всем по глотку шампанского в раздевалке. С какого места выходить, непринципиально, но надеемся с первого. Думаем усилить все линии, еще предстоит потренировать командное взаимодействие. У нас высокий потенциал", - цитирует Точилина пресс-служба ФНЛ.
Теги: Сочи
Сегодня, 09:26
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