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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Британский таблоид назвал Азмуна "иранским Месси"

Таблоид The Sun составил список "новых Месси" для 23 стран.

"Иранским Месси" назван форвард "Зенита" Сердар Азмун. Всех указанным игрокам давали соответствующее прозвище, сравнивая со знаменитым форардом "Барселоны".

Также английским Месси назван Патрик Робертс из "Жироны", чей контракт принадлежит "Челси", а "мини-Месси" признана Фран Кирби, выступающая за женскую команду "Челси" и женскую сборную Англии.

Остальные фигуранты списка: шотландский Месси – Райан Голд ("Хиберниан"), швейцарский Месси – Джердан Шачири ("Ливерпуль"), египетский Месси – Мохамед Салах ("Ливерпуль") каталонский Месси – Жерар Деулофеу ("Уотфорд") немецкий Месси – Марко Марин ("Црвена Звезда"), хорватский Месси – Ален Халилович ("Стандард") норвежский Месси – Мартин Эдегор ("Витесс"), ирландский Месси – Алан Джадж ("ипсвич"), перуанский Месси – Рауль Руидиас ("Сиэтл"), косовский Месси – Эдон Жегрова ("Базель"), индийский Месси – Лаллианзуала Шангте ("Дели Дайнамос"), японский Месси – Такефуса Кубо ("Токио"), греческий Месси – Иоаннис Фетфацидис ("Арис"), турецкий Месси – Адбулкадир Омюр ("Трабзонспор"), индонезийский Месси – Эги Маулана ("Лехия"), иексиканский Месси – Диего Лайнес ("Бетис"), южнокорейский Месси – Ли Сын У ("Верона"), малазийский Месси – Фаиз Насир ("Селангор"), нигерийский Месси – Станли Окоро ("Абиа "Уорриорз"), тайский Месси – Чанатхип Сонгкрасин ("Консадоле Саппоро"), южноафриканский Месси – Тебого Тлолане ("Чиппа Юнайтед").

"Спорт-Экспресс"
Теги: Азмун Зенит Месси
Сегодня, 10:32
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24
(2)
#24  Irbis   (Сегодня, 13:35)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смотрящий,
Таки я и не вам писал
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#23  Смотрящий  Москва (Сегодня, 13:26)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Irbis
Смотрящий,
Вовсе нет.. просто прежде чем издеваться над нашим неудачным трансфером посмотрели б на свои


Ткнули бы перстом, где я это делал?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#22  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 13:22)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
23 страны и ни одного из России...
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#21  Робсон   (Сегодня, 13:04)
  • +1
  •  (3)

Климак,
Спроси лучше :где Ваш Хвич-грузиномесси?
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#20  Седой  Россия (Сегодня, 12:52)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Идиотизм


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#19  Irbis   (Сегодня, 12:25)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Манекен Заболотного,
Что но но laughing
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#18  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 12:16)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
прежде чем издеваться над нашим неудачным трансфером

но но angry

Цитата: Анатолий Ctkbdthcnjd
Тони Заболотный силен на заменах

в полировании скамейки smile



Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#17  Irbis   (Сегодня, 12:01)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смотрящий,
Вовсе нет.. просто прежде чем издеваться над нашим неудачным трансфером посмотрели б на свои
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#16  Смотрящий  Москва (Сегодня, 11:51)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pivo69
Цитата: Irbis
Педро роши


Этот то здесь причём?
Он уж точно ни разу не Месси...


Абсолютно ни при чём.
Просто для того, к кому обращён вопрос, Роша - больная тема.
В каждой ветке его вставляет.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#15  guns111  Выборг (Сегодня, 11:48)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DROOZD
не видели Тони Заболотного

Заболотный это межгалактический Месси. Это совсем другая категория.


--------------------
Хватит качать народную нефть!
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#14  pivo69  Германия (Сегодня, 11:33)
  • +1
  •  (5)

Цитата: Irbis
Педро роши


Этот то здесь причём?
Он уж точно ни разу не Месси...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#13  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 11:31)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Анатолий Ctkbdthcnjd
Цитата: DROOZD
Британские писаки просто не видели Тони Заболотного

Тони Заболотный силен на заменах В этом сезоне Зенит забил три мяча только когда Заболотный надевал майку на скамейке,еще до выхода на поле, противник сразу начинает мандражировать

Скорее партнеры по команде спешат забить голы пока их на поле 10, а не 9 laughing
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#12  Apant1   (Сегодня, 11:24)
  • +3
  •  (5)

Ну хоть Месси пока не называют аргентинским Азмуном и то ладно
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#11  Irbis   (Сегодня, 11:23)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
DROOZD,
Хотелось бы напомнить о Педро роши со своим единственным голом и стоимостью как Сердар азмун плюс ещё 4ляма
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#10  Анатолий Ctkbdthcnjd   (Сегодня, 11:21)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DROOZD
Британские писаки просто не видели Тони Заболотного

Тони Заболотный силен на заменах В этом сезоне Зенит забил три мяча только когда Заболотный надевал майку на скамейке,еще до выхода на поле, противник сразу начинает мандражировать
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
#9  pivo69  Германия (Сегодня, 11:17)
  • -1
  •  (3)

Цитата: DROOZD
Британские писаки просто не видели Тони Заболотного


Ну,Месси то до него далеко,
этож новый Пеле...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#8  DROOZD  брянск (Сегодня, 11:14)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Британские писаки просто не видели Тони Заболотного


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#7  теремок  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:14)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
По желанию играть да, а вот по возможностям еще как до луны ему до Месси, столько запоротых, стопроцентных, моментов, просто жесть, одно радует, что у него благодаря его огромному желанию играть таких моментов столько, что и этого хватает, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо. Один из самых важных игроков в команде, вот если б с реализацией было бы получше, но тогда он играл бы уже наверное в Барселоне :)
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
#6  pivo69  Германия (Сегодня, 11:11)
  • -4
  •  (4)

Таблоид The Sun составил список "новых Месси" для 23 стран.

А,что это за ограничения?
Надо каждой стране мира дать по
своему Месси!
Только по Украине будут проблемы,
там этих Месси,как собак нерезаных...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#5  Анатолий Ctkbdthcnjd   (Сегодня, 11:11)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
И рядом не стоял. Один на один даже вратаря переиграть не может.
Но для нашего чемпионата сойдет и такой
все же лучше "мегазвезд" типа Головиных и Смоловых
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
#4  VitL  Белгород (Сегодня, 11:06)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
у-у, сколько мессей развелось
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 10:53)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
забыли про Давыдова- мясного месси 2)

Он Месси перерос.Это мегаигрок,лучший в мире с мегастатистикой.Кто не знает Давыдова с 1 голом в Пл,двумя в Латвии и одним в Фнл)Мелкадзе уже остался позади)Четыре гола в карьере это мощно.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  Климак  32 (Сегодня, 10:49)
  • +6
  •  (12)

Давыдов где? Где свиномесси?


--------------------
"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 10:46)
  • +2
  •  (10)
online

забыли про Давыдова- мясного месси 2)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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