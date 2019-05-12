Россия РПЛ 2018/19
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Британский таблоид назвал Азмуна "иранским Месси"
Таблоид The Sun составил список "новых Месси" для 23 стран.
"Иранским Месси" назван форвард "Зенита" Сердар Азмун. Всех указанным игрокам давали соответствующее прозвище, сравнивая со знаменитым форардом "Барселоны".
Также английским Месси назван Патрик Робертс из "Жироны", чей контракт принадлежит "Челси", а "мини-Месси" признана Фран Кирби, выступающая за женскую команду "Челси" и женскую сборную Англии.
Остальные фигуранты списка: шотландский Месси – Райан Голд ("Хиберниан"), швейцарский Месси – Джердан Шачири ("Ливерпуль"), египетский Месси – Мохамед Салах ("Ливерпуль") каталонский Месси – Жерар Деулофеу ("Уотфорд") немецкий Месси – Марко Марин ("Црвена Звезда"), хорватский Месси – Ален Халилович ("Стандард") норвежский Месси – Мартин Эдегор ("Витесс"), ирландский Месси – Алан Джадж ("ипсвич"), перуанский Месси – Рауль Руидиас ("Сиэтл"), косовский Месси – Эдон Жегрова ("Базель"), индийский Месси – Лаллианзуала Шангте ("Дели Дайнамос"), японский Месси – Такефуса Кубо ("Токио"), греческий Месси – Иоаннис Фетфацидис ("Арис"), турецкий Месси – Адбулкадир Омюр ("Трабзонспор"), индонезийский Месси – Эги Маулана ("Лехия"), иексиканский Месси – Диего Лайнес ("Бетис"), южнокорейский Месси – Ли Сын У ("Верона"), малазийский Месси – Фаиз Насир ("Селангор"), нигерийский Месси – Станли Окоро ("Абиа "Уорриорз"), тайский Месси – Чанатхип Сонгкрасин ("Консадоле Саппоро"), южноафриканский Месси – Тебого Тлолане ("Чиппа Юнайтед").
"Спорт-Экспресс"
"Иранским Месси" назван форвард "Зенита" Сердар Азмун. Всех указанным игрокам давали соответствующее прозвище, сравнивая со знаменитым форардом "Барселоны".
Также английским Месси назван Патрик Робертс из "Жироны", чей контракт принадлежит "Челси", а "мини-Месси" признана Фран Кирби, выступающая за женскую команду "Челси" и женскую сборную Англии.
Остальные фигуранты списка: шотландский Месси – Райан Голд ("Хиберниан"), швейцарский Месси – Джердан Шачири ("Ливерпуль"), египетский Месси – Мохамед Салах ("Ливерпуль") каталонский Месси – Жерар Деулофеу ("Уотфорд") немецкий Месси – Марко Марин ("Црвена Звезда"), хорватский Месси – Ален Халилович ("Стандард") норвежский Месси – Мартин Эдегор ("Витесс"), ирландский Месси – Алан Джадж ("ипсвич"), перуанский Месси – Рауль Руидиас ("Сиэтл"), косовский Месси – Эдон Жегрова ("Базель"), индийский Месси – Лаллианзуала Шангте ("Дели Дайнамос"), японский Месси – Такефуса Кубо ("Токио"), греческий Месси – Иоаннис Фетфацидис ("Арис"), турецкий Месси – Адбулкадир Омюр ("Трабзонспор"), индонезийский Месси – Эги Маулана ("Лехия"), иексиканский Месси – Диего Лайнес ("Бетис"), южнокорейский Месси – Ли Сын У ("Верона"), малазийский Месси – Фаиз Насир ("Селангор"), нигерийский Месси – Станли Окоро ("Абиа "Уорриорз"), тайский Месси – Чанатхип Сонгкрасин ("Консадоле Саппоро"), южноафриканский Месси – Тебого Тлолане ("Чиппа Юнайтед").
"Спорт-Экспресс"
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