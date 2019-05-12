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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Спортивный директор "Тамбова": будем очень рады видеть Жиркова у наc

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался по поводу возможности перехода защитника "Зенита" Юрия Жиркова в тамбовский клуб.

– Недавно проходила информация, что защитник "Зенита", уроженец Тамбова Юрий Жирков может оказаться в вашей команде в будущем сезоне. Это так?

– С Юрой мы дружим уже много лет. Он же наш, тамбовский. Мы с ним разговаривали на эту тему. У него пока еще контракт не закончился с "Зенитом". Если питерцы предложат ему новое соглашение, то тогда тема, сами понимаете, закроется.

Понятно, что он останется там. Если "Зенит" не подпишет с ним новое соглашение, конечно, будем обсуждать. Но я так понимаю, помимо нас, у него еще куча вариантов появится. Юра сам будет принимать решение – пойдет он в "Тамбов" или нет. Конечно, мы будем очень рады видеть его у нас.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тамбов Жирков
Сегодня, 10:44
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2
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#2  Irbis   (Сегодня, 11:28)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
теремок,
Ну насчёт заболотного весьма вероятно
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  теремок  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:05)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ФК Тамбов вышел в премьер-лигу, вряд ли там предложат условия лучше чем в Зените, но это его родной город, может быть Юрий и захочет помочь родной команде из Тамбова. Но и в Зените такие игроки нужны, лучше Заболотного отдали бы в аренду в Тамбов, у него бы там время игрового было бы по 90 минут в каждом матче, и он бы там сто пудово заиграл бы нормально и всё бы у него потом попёрло в гору.
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
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