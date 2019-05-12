Россия РПЛ 2018/19
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РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|27
|58
|2
|Локомотив
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|ЦСКА
|27
|45
|5
|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак
|27
|43
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей
|28
|19
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Вчера, 20:21
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Спортивный директор "Тамбова": будем очень рады видеть Жиркова у наc
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался по поводу возможности перехода защитника "Зенита" Юрия Жиркова в тамбовский клуб.
– Недавно проходила информация, что защитник "Зенита", уроженец Тамбова Юрий Жирков может оказаться в вашей команде в будущем сезоне. Это так?
– С Юрой мы дружим уже много лет. Он же наш, тамбовский. Мы с ним разговаривали на эту тему. У него пока еще контракт не закончился с "Зенитом". Если питерцы предложат ему новое соглашение, то тогда тема, сами понимаете, закроется.
Понятно, что он останется там. Если "Зенит" не подпишет с ним новое соглашение, конечно, будем обсуждать. Но я так понимаю, помимо нас, у него еще куча вариантов появится. Юра сам будет принимать решение – пойдет он в "Тамбов" или нет. Конечно, мы будем очень рады видеть его у нас.
"Спорт-Экспресс"
– Недавно проходила информация, что защитник "Зенита", уроженец Тамбова Юрий Жирков может оказаться в вашей команде в будущем сезоне. Это так?
– С Юрой мы дружим уже много лет. Он же наш, тамбовский. Мы с ним разговаривали на эту тему. У него пока еще контракт не закончился с "Зенитом". Если питерцы предложат ему новое соглашение, то тогда тема, сами понимаете, закроется.
Понятно, что он останется там. Если "Зенит" не подпишет с ним новое соглашение, конечно, будем обсуждать. Но я так понимаю, помимо нас, у него еще куча вариантов появится. Юра сам будет принимать решение – пойдет он в "Тамбов" или нет. Конечно, мы будем очень рады видеть его у нас.
"Спорт-Экспресс"
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