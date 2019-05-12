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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Мориц Бауэр может перейти в "Зенит"

Защитник "Сток Сити" Мориц Бауэр, который ранее выступал в "Рубине", может пополнить состав "Зенита", сообщает TMW.

Также игроком интересуются "Кальяри", "Бетис" и "Лилль". Отмечается, что "Сток Сити" готов отпустить Бауэра в аренду.

В английский клуб Бауэр перешел из "Рубина" в январе прошлого года.
Теги: Бауэр Сток Сити Зенит
Сегодня, 11:01
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14
(3)
#14  yuri  спб (Сегодня, 13:20)
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online

Победит как обычно мотивация. У кого она круче -вопрос.
Песня
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Или вот


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  utekay  Россия (Сегодня, 13:06)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shatronok
А сегодня при своих болельщиках, с ЦСКА , Семак не рискнёт.

это так...выйти с чемпионскими нашивками и обасраться не имеют права.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#12  xarm  Питер (Сегодня, 13:04)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
слабенький он для защитника клуба,техника не плохая,но не подойдет он.


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Бюджет никогда не сохраняет равновесия
Регистрация: 19.02.2009 [жалоба]
#11  shatronok  Россия (Сегодня, 12:48)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: shatronok
Дзюба сдуется.

пусть Заба оставшиеся матчи играет, а Зюба отдохнёт...заслужил.

С Енисеем, уверен, вся "лавка" в старте будет. А сегодня при своих болельщиках, с ЦСКА , Семак не рискнёт.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#10  utekay  Россия (Сегодня, 12:39)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shatronok
Дзюба сдуется.

пусть Заба оставшиеся матчи играет, а Зюба отдохнёт...заслужил.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#9  shatronok  Россия (Сегодня, 12:36)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
utekay,
Ой пареднса же купили)) найдем кому верить и заболотного с эрнани

Антонио не трогайте, без него Дзюба сдуется.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#8  Irbis   (Сегодня, 12:29)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
utekay,
Ой пареднса же купили)) найдем кому верить и заболотного с эрнани
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 12:27)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Анатолий Ctkbdthcnjd
продать что нибудь ненужное. (народная мудрость)

пол-команды продавать надо...только кто купит то confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 12:23)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
не нужен
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#5  RoboGeo  Эс Пи Би (Сегодня, 12:09)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гладиатор1972
Азмуна на него поменяйте!

судя по нику тебе лет 46 или 47, а несешь чушь 10-летнего...


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
#4  scorpion 69  колпино (Сегодня, 11:55)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гладиатор1972
Азмуна на него поменяйте!

иди свиная рожа на йух,уже всех достал своей тупизной
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#3  Гладиатор1972   (Сегодня, 11:24)
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Азмуна на него поменяйте!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  Irbis   (Сегодня, 11:19)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Анатолий Ctkbdthcnjd,
Хе отдадим Сток Сити заболотного за скажем10млн твои смеху будет
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  Анатолий Ctkbdthcnjd   (Сегодня, 11:12)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Чтобы купить что нибудь ненужное надо вначале продать что нибудь ненужное. (народная мудрость)
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
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