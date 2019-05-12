Мориц Бауэр может перейти в "Зенит"

Защитник "Сток Сити" Мориц Бауэр, который ранее выступал в "Рубине", может пополнить состав "Зенита", сообщает TMW.Также игроком интересуются "Кальяри", "Бетис" и "Лилль". Отмечается, что "Сток Сити" готов отпустить Бауэра в аренду.В английский клуб Бауэр перешел из "Рубина" в январе прошлого года.