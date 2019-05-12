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Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Доменико Кришито: Дзюба молодец! И на ЧМ блестяще сыграл, и "Зениту" помог

Защитник "Дженоа", бывший капитан "Зенита" Доменико Кришито отметил, что петербуржцы сделали правильные приобретения в зимнее трансферное окно и заслуженно стали чемпионами.

"Спад "Зенита" пришелся на зимнюю паузу, а за это время клуб сделал три сильных точечных приобретения, которые полностью себя оправдали. Мне очень нравится, как играет Барриос, силен и опытен Ракицкий, к тому же отменно бьющий штрафные. Ну а против Азмуна я и сам играл. Иранец очень неприятный клиент для защитников, зато теперь он приносит большую пользу "Зениту". Это разносторонний и неординарный нападающий, постоянно нацеленный на ворота.

А Дзюба какой молодец! И на чемпионате мира блестяще сыграл, и "Зениту" здорово помог! Мы в прошлом сезоне действительно в какой-то момент угодили в яму, откуда не смогли выбраться. А вот в этом команда сумела удержать лидерство до конца. Мне жаль, что в мой последний год "Зениту" не удалось занять первое место, но повторяю, что сейчас очень рад за всех в Петербурге!" - цитирует Кришито "Спорт-Экспресс".
Теги: Кришито Дженоа Дзюба Зенит
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