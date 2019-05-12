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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

"Зенит" сыграет с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

Сегодня "Зенит" впервые в сезоне сыграет в ранге чемпиона России – в матче 28-го тура премьер-лиги сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА.

Специально для игры клуб подготовил нашивки на лазурную форму, в которой выйдет "Зенит".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит ЦСКА
Сегодня, 13:02
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10
(2)
#10  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 13:29)
  • 0
  •  (2)
online

diego milito 22,
Было. Но прошло. Прошлое нужно помнить, но жить настоящим и думать о будущем.
В этом году сколько Спартак набрал? В ЛЕ бы попасть.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#9  diego milito 22   (Сегодня, 13:28)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Цитата: sparwik53
А сколько вони было когда Спартаку чемпионские звезды на форму нанесли


От Спартачка всегда воняет.


Тебя не было и не воняло. Ты появился, вонь густая пошла.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#8  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:27)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
diego milito 22,
Вспомнила бабушка, как девушкой была...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#7  diego milito 22   (Сегодня, 13:23)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
58 очков набрали и рады до усёру. "Спартак" набрал в 2017 69 очков, вам столько и не снилось. Слабочки питерские, минималисты записные.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:21)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: sparwik53
А сколько вони было когда Спартаку чемпионские звезды на форму нанесли


От Спартачка всегда воняет.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:18)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А сколько вони было когда Спартаку чемпионские звезды на форму нанесли
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:09)
  • +1
  •  (11)
online

Кто о чем, а свиньи о своем родном- о раздвинутых булках(( Что за мерзкий недоклюп с недоболельщиками(((


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 13:08)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
уважайте соперника..раздвигая булки..семак в чем выйдет
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 13:07)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Пижоны

Чемпионы!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  pivo69  Германия (Сегодня, 13:04)
  • -2
  •  (6)

Специально для игры клуб подготовил нашивки на лазурную форму

Пижоны
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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