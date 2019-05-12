Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:00
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
00:47
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Вчера, 23:59
Марко Трабукки: говорят, что "Спартаку" дорого обошёлся Ломовицкий. Нехорошая история (1)
Марко Трабукки: говорят, что "Спартаку" дорого обошёлся Ломовицкий. Нехорошая история (1)
Вчера, 22:42
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
Между болельщикам "Зенита" и ЦСКА произошла драка
В Санкт-Петербурге в ночь перед матчем 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА произошла драка между болельщиками этих клубов.
В стычке приняли участие несколько человек с обеих сторон. Информации по поводу пострадавших в потасовке нет.
"Спорт-Экспресс"
В стычке приняли участие несколько человек с обеих сторон. Информации по поводу пострадавших в потасовке нет.
May 12, 2019
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.