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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Между болельщикам "Зенита" и ЦСКА произошла драка

В Санкт-Петербурге в ночь перед матчем 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА произошла драка между болельщиками этих клубов.

В стычке приняли участие несколько человек с обеих сторон. Информации по поводу пострадавших в потасовке нет.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит ЦСКА
Сегодня, 15:53
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#3  Aseev Valeri  - (Сегодня, 16:12)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Амкар»
Главное чиновников не тронули, никто даже не обратит внимание.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:59)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
И шо, всех в тюрьму на полтора года? Чиновники в драке случаем не участвовали?


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Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 15:57)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
отморози


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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