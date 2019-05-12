Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 27 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Зенит" – ЦСКА: Шатов в старте хозяев

"Зенит" назвал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Зенит": Лунев – Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Барриос, Шатов – Дриусси, Дзюба, Азмун.
Теги: Шатов Зенит ЦСКА
Сегодня, 17:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(3)
#10  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sraptakpain
вот странная позиция. Марио 28 - он уже старик. Ракицкий 29 - он еще пылить будет. Даже середины среди фанов Зенита нет.

Ракицкий центральный защитник, а Марио полностью весь фланг закрывает. Если оставят его чисто в защите играть, не бегая вперёд, это уже будет не Марио.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#9  D_14  Мытищи (Сегодня, 18:42)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
За 6 ОЧКОВ В СЕЗОНЕ 19-20 ЗВЕНИТ СОЛЬЕТ СЕГОДНЯ ЦСКА!!! НАДЕЮСЬ, ЧТО ТАК НЕ БУДЕТ, НО МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО С РОССИЙСКИМ ФУТБОЛОМ - БЕССМЫСЛЕННЫМ И БЕСПОЩАДНЫМ!!!???
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#8  Сандр   (Сегодня, 18:36)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: ROCKER
Состав боевой!
Одно из двух: будет либо заруба, либо зaлупа (для кое-какой недокомандочки с запахом протухшего мясца)... smirk


Да и вы в прошлом сезоне сплошная канализация с пятым местом.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#7  vertel  латвия (Сегодня, 18:06)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
"Зенит" – ЦСКА: Шатов в старте хозяев
Тренер всё ещё надеется на него? Или последний шанс и мечты сбываются. А, вообще, смешно- есть ещё одно место на поле легионеру, Ригони сидит, а выходит...Шатов.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#6  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 18:05)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: acuk
Ракицкому 29 всего

вот странная позиция. Марио 28 - он уже старик. Ракицкий 29 - он еще пылить будет. Даже середины среди фанов Зенита нет.
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#5  Nastroenie  Москва (Сегодня, 18:03)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не хватает эрнани и Заболотного, выход на поле которых сделал зенит чемпионом.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#4  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:02)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sraptakpain
я понимаю что Зенит играет по теме "результат здесь и сейчас"
но анюков, иванович и жирков (да и ракицкий не за горами) - эти трое по сети последние сезон доигрывают

жиркову, ивановичу 35 лет, Анюкову 36. Ракицкому 29 всего, года 3-4 минимум ещё попылит на уровне точно, судя по трём вышеперечисленным. Вокруг него и будет строиться новая защита
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#3  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 17:58)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Шинник»
я понимаю что Зенит играет по теме "результат здесь и сейчас"
но анюков, иванович и жирков (да и ракицкий не за горами) - эти трое по сути последние сезоны доигрывают. может хватит на следующий. смольников показал что он нУль. перестройка в обороне предстоит дикая
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:58)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Состав боевой!
Одно из двух: будет либо заруба, либо зaлупа (для кое-какой недокомандочки с запахом протухшего мясца)... smirk


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:58)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ответ всем нашим "почитателям",которые уже определили наш состав. Что упыри-обломались.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама