Россия РПЛ 2018/19
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21:21
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (1)
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (1)
20:58
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (8)
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (8)
19:45
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
19:07
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (14)
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (14)
17:12
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Кононов: реализация? Когда-то это наступит
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов ответил, когда его команда преодолеет сложности с реализацией своих моментов:
- Реализация? Этот вопрос самый тяжёлый для любого тренера. Трудно сказать. Я думаю, в любом случае когда-то это наступит, - передаёт слова наставника корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Кононов: забросы за спину Айртону? Катастрофой не попахивает
- Реализация? Этот вопрос самый тяжёлый для любого тренера. Трудно сказать. Я думаю, в любом случае когда-то это наступит, - передаёт слова наставника корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Кононов: забросы за спину Айртону? Катастрофой не попахивает
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