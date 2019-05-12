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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Кононов: реализация? Когда-то это наступит

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов ответил, когда его команда преодолеет сложности с реализацией своих моментов:

- Реализация? Этот вопрос самый тяжёлый для любого тренера. Трудно сказать. Я думаю, в любом случае когда-то это наступит, - передаёт слова наставника корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

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Теги: Спартак Кононов Уфа
Сегодня, 19:53
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#3  Realist2000   (Сегодня, 20:59)
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  •  (0)

Главный вопрос - когда,наконец,команда физически будет готова играть весь матч,а не перекатывать мяч? Появится движение-появятся и забитые мячи.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 20:13)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и почему такое длинное интервью в одной "новости"?
Надо на три новости разделить)))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#1  Сандр   (Сегодня, 20:02)
  • +1
  •  (3)
online

Будем надеяться без тебя конечно.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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