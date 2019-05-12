Кононов: реализация? Когда-то это наступит

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов ответил, когда его команда преодолеет сложности с реализацией своих моментов:- Реализация? Этот вопрос самый тяжёлый для любого тренера. Трудно сказать. Я думаю, в любом случае когда-то это наступит, - передаёт слова наставника корреспондентПётр Газин.