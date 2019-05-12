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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Леонид Федун: зашел в раздевалку после матча с "Уфой". Задача - играть и играть

Президент "Спартака" Леонид Федун рассказал, что после победного матча над "Уфой" (1:0) в 28-м туре РПЛ зашел в раздевалку своей команды.

"Какие ощущения после матча? Выиграли и набрали три очка. Я сейчас только что из раздевалки. Задача прежняя, играть и играть", - цитирует Федуна Sport24.ru.
Теги: Федун Спартак Уфа
Сегодня, 20:02
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(2)
#2  Toorch   (Сегодня, 21:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так они играют и играют, никого не трогают... angry
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
#1  Сандр   (Сегодня, 20:13)
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  •  (4)
online

Федун Кононов одевает голого короля, а ты слепой что ли и не видишь,что за полгода игры в пас нет и тактика не поставлена,надоела уже эта ущербность команды в игре.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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