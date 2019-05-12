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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сергей Прядкин: готовность арбитров под VAR есть. Все упирается в цену

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался о внедрении ВАР в РПЛ, отметив, что все упирается в цену.

"Готовность арбитров под VAR есть, сейчас обсуждается вопрос готовности техники. Важный вопрос о договоренностях с основным вещателем. Один подрядчик по VAR отечественный и два зарубежных. Один из них тот, кого использовал ФИФА. Сейчас вся нагрузка лежит на клубах РПЛ, поэтому выясняем цены. Клубы у нас разные и по правовому полю, и по финансовым возможностям. Вчера говорил с Галицким, и он тоже говорит о том, что достаточно кусачая цена. Все упирается в цену", - цитирует Прядкина Sport24.ru.
Теги: Прядкин
Сегодня, 20:30
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#3  Al_3000  СПб (Сегодня, 21:05)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну конечно миллионные контракты заключать деньги есть, а как ВАР так денег нет.
На каждый матч приходят десятки тысяч болельщиков по десятки сверху и за сезон комплект на стадион точно окупиться.


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Зенит навсегда!
Когда газ в России завершится, Зенит станет спонсором ГазПрома.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#2  igorspartak  Тверь (Сегодня, 21:02)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
воруйте поменьше и в цену упираться ничего не будет,в нищей Румынии VAR уже работает


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 20:34)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Мля, почему на клубах то???


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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