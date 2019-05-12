Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Прядкин: готовность арбитров под VAR есть. Все упирается в цену
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался о внедрении ВАР в РПЛ, отметив, что все упирается в цену.
"Готовность арбитров под VAR есть, сейчас обсуждается вопрос готовности техники. Важный вопрос о договоренностях с основным вещателем. Один подрядчик по VAR отечественный и два зарубежных. Один из них тот, кого использовал ФИФА. Сейчас вся нагрузка лежит на клубах РПЛ, поэтому выясняем цены. Клубы у нас разные и по правовому полю, и по финансовым возможностям. Вчера говорил с Галицким, и он тоже говорит о том, что достаточно кусачая цена. Все упирается в цену", - цитирует Прядкина Sport24.ru.
"Готовность арбитров под VAR есть, сейчас обсуждается вопрос готовности техники. Важный вопрос о договоренностях с основным вещателем. Один подрядчик по VAR отечественный и два зарубежных. Один из них тот, кого использовал ФИФА. Сейчас вся нагрузка лежит на клубах РПЛ, поэтому выясняем цены. Клубы у нас разные и по правовому полю, и по финансовым возможностям. Вчера говорил с Галицким, и он тоже говорит о том, что достаточно кусачая цена. Все упирается в цену", - цитирует Прядкина Sport24.ru.
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