Россия РПЛ 2018/19
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21:21
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (1)
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (1)
20:58
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (8)
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (8)
19:45
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
19:07
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (14)
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"Зенит" одержал уверенную победу над ЦСКА
В матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле одержал победу над ЦСКА.
Чемпионат России
28 тур
"Зенит" – ЦСКА 3:1
Голы: Дриусси, 38, 87, Ригони, 62 - Обляков, 30
"Зенит": Лунев – Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83) – Оздоев, Барриос, Шатов (Мак, 69) – Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 63).
ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин (Сигурдссон, 75), Дивеев, Бекао – Ахметов (Щенников, 63), Бистрович, Обляков, Бийол (Эрнандес, 42), Влашич – Чалов.
Предупреждения: Бийол, 4, Ахметов, 7, Влашич, 33, Ракицкий, 33, Жирков, 51, Щенников, 71, Дзюба, 74, Набиуллин, 84
Чемпионат России
28 тур
"Зенит" – ЦСКА 3:1
Голы: Дриусси, 38, 87, Ригони, 62 - Обляков, 30
"Зенит": Лунев – Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83) – Оздоев, Барриос, Шатов (Мак, 69) – Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 63).
ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин (Сигурдссон, 75), Дивеев, Бекао – Ахметов (Щенников, 63), Бистрович, Обляков, Бийол (Эрнандес, 42), Влашич – Чалов.
Предупреждения: Бийол, 4, Ахметов, 7, Влашич, 33, Ракицкий, 33, Жирков, 51, Щенников, 71, Дзюба, 74, Набиуллин, 84
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