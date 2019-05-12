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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Зенит" одержал уверенную победу над ЦСКА

В матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле одержал победу над ЦСКА.

Чемпионат России

28 тур

"Зенит" – ЦСКА 3:1

Голы: Дриусси, 38, 87, Ригони, 62 - Обляков, 30

"Зенит": Лунев – Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83) – Оздоев, Барриос, Шатов (Мак, 69) – Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 63).

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин (Сигурдссон, 75), Дивеев, Бекао – Ахметов (Щенников, 63), Бистрович, Обляков, Бийол (Эрнандес, 42), Влашич – Чалов.

Предупреждения: Бийол, 4, Ахметов, 7, Влашич, 33, Ракицкий, 33, Жирков, 51, Щенников, 71, Дзюба, 74, Набиуллин, 84
Теги: Зенит ЦСКА
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#68  F.Totti.   (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: KARASS
олт вы нюхаете особенно конский 18 лет а с великими победами над Анжи Уралом и Уфой

вы все чемпионства свои так завоевали,а теперь кури писю ослик и рассказывай таким же как ты дефекктивным свои ослосказки,счет на табло,болт вам а не ЛЧ,нищебродишки))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#67  Irbis   (Сегодня, 21:26)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Работяга,
Ну почему 15два года прйошло то есть 14 осталось smiley
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#66  KARASS   (Сегодня, 21:25)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: tantara
Ишачье быдло весь год ныла про молодёжь типо .
Соски епаные . Как будто у других клубах дедушки играют
Моазоты ослиные , весь год гнали на Спартак ..
А глянешь на таблицу , оказывается нюхают кб болт. Уепки тупоголовые

болт вы нюхаете особенно конский 18 лет а с великими победами над Анжи Уралом и Уфой так вам еще нюхать и нюхать и не дай бог потеря состава как у конюшни так в фнл поиграете вам не привыкать smirk
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#65  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 21:24)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara
Ишачье быдло весь год ныла про молодёжь типо .
Соски епаные . Как будто у других клубах дедушки играют
Моазоты ослиные , весь год гнали на Спартак ..
А глянешь на таблицу , оказывается нюхают кб болт. Уепки тупоголовые

Вы еще на улицу с КБ флагами выйдите !Создается впечатление,что чемпионы-вы.Вам теперь еще лет 15 прогибаться!


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#64  Liberator  Монако (Сегодня, 21:23)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит, несомненно лучшая команда страны, и без всяких оговорок чемпион!!!! Свиньи, вы хоть поздравьте нас за то, что на наших плечах ваше говно залезло на четвёртое место, сами то не смогли, просрав коням.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#63  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:22)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
А ты мумия.

blush
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#62  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиноты то как огорчились. Жжет у них в очке. Ответим им цитатой великого!
...Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов!

В.С.Высоцкий.

Цитата: Колян Безмолвный
Цитата: vermis_64

А я на тебя с.рал!

да мне пофиг я вижу что ты туповатый smile



А ты мумия.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#61  Локоман   (Сегодня, 21:19)
  • -7
  •  (7)
online

Политпроект всплыл на самый верх РПЛ,на подходе "Сочи".
Регистрация: 12.05.2019 [жалоба]
#60  tantara  Уфа (Сегодня, 21:19)
  • -7
  •  (7)
online

Ишачье быдло весь год ныла про молодёжь типо .
Соски епаные . Как будто у других клубах дедушки играют
Моазоты ослиные , весь год гнали на Спартак ..
А глянешь на таблицу , оказывается нюхают кб болт. Уепки тупоголовые


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
#59  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:18)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
А теперь предстоит борьба МКАДышей с заМКАДышами за 4-6 места.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#58  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:18)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64

А я на тебя с.рал!

да мне пофиг я вижу что ты туповатый smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#57  Irbis   (Сегодня, 21:16)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
SPV,
Опять фанаты Спартака забывают что они не вышли из группы с тем же виллариалом smiley
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#56  Spartacus1971   (Сегодня, 21:16)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Фанов Зенита с победой и с золотыми медалями. Нам же остается наигрывать молодняк и он пока сырой для ЛЧ, а для ЛЕ в самый раз будет по мне...


Да вы задолбали молодняк, молодняк, вы наш состав смотрели,у нас что старики играют?Чего-то мы про травмы и молодняк свой молчим.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#55  Irbis   (Сегодня, 21:14)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
идим1986ЦСКА,
У коней много талантливых игроков в следующем сезоне ЦСКА будет конкурентом за золото
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#54  F.Totti.   (Сегодня, 21:14)
  • -5
  •  (5)
online

Жду плач Грюшевского и всех оголтелых ослов,что опять засудили,играла молодежь и тд,а как на дурика Реал обыгрывали немотивированный всем табуном ржали взахлеб и хлопали в ладоши,в этом вся конюшня....
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#53  SPV  Bryansk (Сегодня, 21:14)
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Вот так бывает, победители РЕАЛа, по итогам, скорее всего, будут ниже отпаокченных и отрапиденных свиней, жаждущих еще испытать такое, только им понятное, "счастье".

Тявкнула отВильяреаленная прошмандовка joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#52  Mitryas   (Сегодня, 21:14)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
А почему свиноадмины не пишут что Зенит чемпион
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#51  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Цитата: vermis_64
Я пьян и счастлив

Для этого огромные бюджетные деньги на футбол и тратят.И напился дешевой водки и футбол посмотрел и завтра на работу пахать счастливым за 30 тысяч рублей в месяц smile А вечером опять бутылку водки можно выпить smile Все хорошо,все отлично!



А я на тебя с.рал!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#50  Spartacus1971   (Сегодня, 21:13)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Spartacus1971
Совсем забыл,кони,как вам "гений" белорус,может стоит ему пинка под зад дать?

За что? За то что с собранной с нуля из молодежи и арендованных командой не попал сразу в ЛЧ?


Это не аргумент,собрал то уже давно,видно что он не тянет.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#49  pivo69  Германия (Сегодня, 21:12)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: SPV
Цитата: pivo69
Как то не видно было шансов для ЦСКА...


Их не видно было с начала сезона с таким составом, если бы не счастливая аренда Влашича, уже бы давно на 6-7 строчке болтались бы

Согласен,но там вдруг неожиданно заблестал
Обляков!Вот этого парня надо перетаскивать
в Спартак,Он абсолютно наш по футбольной
философии игрок...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#48  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:12)
  • -12
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Я пьян и счастлив

Для этого огромные бюджетные деньги на футбол и тратят.И напился дешевой водки и футбол посмотрел и завтра на работу пахать счастливым за 30 тысяч рублей в месяц smile А вечером опять бутылку водки можно выпить smile Все хорошо,все отлично!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#47  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:12)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мда... Я в начале весеннего полусезона думал, что это будет мегабитва - всё решится... А всё было уже решено. И "Зенит" просто раскатал соперника.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#46  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 21:11)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Белорус с этими пацанами сделал все что мог. Его пинать не за что. Не сдюжили мальцы на весь отрезок. Слишком живо получилось.
Ничего страшного, на что наиграли в этом сезоне то и займем. Камень в команду не кину, молодцы.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#45  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 21:11)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Команду лихорадит в момент, когда ведет в счете. Зенит поднажал в это время. Что ж, 4-5-6 место...об этом я не мечтал по осени. Но по итогам первой части чемпа, конечно хотелось большего.

Было ощущение что повели и пересрались сами же от такого счастья, но что ожидать от мальцов то без опыта. Такой опыт тоже опыт...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#44  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:11)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Irbis,
если Барриос подправит пас - перекупят в в МС или Реал!
Так что пусть делает то, что умеет лучше всего - разрушает!
Ну и если пару-тройку раз за чемп выдаст то, что выдал сегодня - будет супер!!! relaxed


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#43  Spartacus1971   (Сегодня, 21:11)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
В первом тайме равная игра, во втором тайме разорвали коней.
Лучший на поле Мистер Свинья!)Отмечу также Барриоса, Дриусси и Ракицкого.
ЦСКА желаю удачной концовки чемпионата, чтобы выгнать поросей на подобающее им место


Не равная игра,просто Семак выжидательную позицию выбрал,сам отдал мяч,а потом как взвинтил темп и всё стало на свои места,тактически переиграл оппонента.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#42  Сыч  Вологда (Сегодня, 21:11)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Поздравляю команду "Зенит" с первым местом.
По делу.
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#41  Blessing  Спб (Сегодня, 21:09)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Ну и нечего ЦСКА в ЛЧ делать - позорится то опять на 4 месте!Пусть лучше Краснодар играет!

Вот так бывает, победители РЕАЛа, по итогам, скорее всего, будут ниже отпаокченных и отрапиденных свиней, жаждущих еще испытать такое, только им понятное, "счастье".


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#40  soloz   Россия (Сегодня, 21:09)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ЧЕМПИОНЫ ! ЧЕМПИОНЫ МЫ ЧЕМПИОНЫ!! ЗЕНИТ!!!!!!!!!!! bowtie bowtie bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#39  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 21:09)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Фанов Зенита с победой и с золотыми медалями. Нам же остается наигрывать молодняк и он пока сырой для ЛЧ, а для ЛЕ в самый раз будет по мне...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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