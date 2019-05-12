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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Артем Дзюба: если поступит предложение из Англии, будем думать

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер" после окончания матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) заявил, что мечтает поиграть в Англии.

"Когда два голевых паса сделал, думал о третьем, поэтому не менялся. Была опасность, но спасибо врачам, что поставили меня на ноги. Еще вчера участие было под вопросом. С детства мечтал выиграть чемпионат России. Ключевой момент – матч с "Краснодаром". Это была отправная точка, после которой мы поверили, что станем чемпионами. Есть мечта поиграть в Англии. Если предложение поступит, будем думать", – сказал Дзюба.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 21:19
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#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:27)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, миллионов за 30 - можно подумать...


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Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  S.T.E.P.A.N.  Город-герой Москва (Сегодня, 21:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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stepanmlc
Регистрация: 2.05.2015 [жалоба]
#1  Анри   (Сегодня, 21:25)
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online

ему самое время туда ехать. и может получиться очень неплохо
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
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