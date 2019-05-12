Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:21
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (1)
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (1)
20:58
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (8)
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (8)
19:45
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
19:07
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (14)
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (14)
17:12
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Артем Дзюба: если поступит предложение из Англии, будем думать
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер" после окончания матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) заявил, что мечтает поиграть в Англии.
"Когда два голевых паса сделал, думал о третьем, поэтому не менялся. Была опасность, но спасибо врачам, что поставили меня на ноги. Еще вчера участие было под вопросом. С детства мечтал выиграть чемпионат России. Ключевой момент – матч с "Краснодаром". Это была отправная точка, после которой мы поверили, что станем чемпионами. Есть мечта поиграть в Англии. Если предложение поступит, будем думать", – сказал Дзюба.
"Когда два голевых паса сделал, думал о третьем, поэтому не менялся. Была опасность, но спасибо врачам, что поставили меня на ноги. Еще вчера участие было под вопросом. С детства мечтал выиграть чемпионат России. Ключевой момент – матч с "Краснодаром". Это была отправная точка, после которой мы поверили, что станем чемпионами. Есть мечта поиграть в Англии. Если предложение поступит, будем думать", – сказал Дзюба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.