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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Артем Дзюба: я – чемпион России наконец-то!

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после окончания матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) поделился эмоциями после церемония награждения чемпионов РПЛ.

"Очень горд, что прошел такой путь и остался самим собой. Обыграли сегодня принципиального соперника. Я – чемпион России наконец-то!" – сказал Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 22:02
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5
(2)
#5  Кир Мяс   (Сегодня, 23:00)
  • -1
  •  (9)

как был куском говна, так им навсегда и останется
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#4  Irbis   (Сегодня, 22:16)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
wir sind die besten,
Несёшь бред.
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#3  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 22:13)
  • +4
  •  (6)

Наши поздравления...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#2  Irbis   (Сегодня, 22:08)
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Твое желание играть до конца на целенность на голы ..это просто супер спасибо артем за чемпионство
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  VitL  Белгород (Сегодня, 22:06)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
можно только поздравить.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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