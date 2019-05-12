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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Владимир Быстров: в "Спартаке" Дзюба был сопливым мальчишкой, а сейчас окрепший мужчина

Бывший футболист "Спартака", "Зенита", а ныне тренер академии питерцев Владимир Быстров считает, что нападающий питерской команды, ранее игравший за "Спартак" Артем Дзюба стал окрепшим мужчиной и лидером.

"Считаю, что сегодня "Зенит" победил заслуженно. Дзюба в "Спартаке" он был молодым, сопливым мальчишкой, а сейчас окрепший мужчина, лидер команды", – сказал Быстров в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Быстров Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 22:26
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