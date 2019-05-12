Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Быстров: в "Спартаке" Дзюба был сопливым мальчишкой, а сейчас окрепший мужчина
Бывший футболист "Спартака", "Зенита", а ныне тренер академии питерцев Владимир Быстров считает, что нападающий питерской команды, ранее игравший за "Спартак" Артем Дзюба стал окрепшим мужчиной и лидером.
"Считаю, что сегодня "Зенит" победил заслуженно. Дзюба в "Спартаке" он был молодым, сопливым мальчишкой, а сейчас окрепший мужчина, лидер команды", – сказал Быстров в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Считаю, что сегодня "Зенит" победил заслуженно. Дзюба в "Спартаке" он был молодым, сопливым мальчишкой, а сейчас окрепший мужчина, лидер команды", – сказал Быстров в эфире телеканала "Матч Премьер".
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