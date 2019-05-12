Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Сергей Прядкин - о новом молодежном первенстве: мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин порассуждал на тему нового молодежного первенства.

"В первом сезоне никто из команд не будет добавляться. Будет чемпионат U20 премьер-лиги. К нему будет 5 игроков с возрастом до 21 года. Это переходный сезон будет, клубы клубы попросили. Но потом только до 20 лет.

Мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами. Пять последних лет у нас был проведен серьезный анализ и мы выяснили, что очень много игроков 18-20 лет пропадают после молодежных клубов.

Через год мы посмотрим, как это будет, и есть вероятность, что молодежное первенство не будет привязано к графику основных команд, может и другие команды еще будут включены и расширим первенство", - цитирует Прядкина Sport24.ru.
Теги: Прядкин
Сегодня, 23:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама