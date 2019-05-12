Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:26
Сергей Прядкин - о новом молодежном первенстве: мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами
Сергей Прядкин - о новом молодежном первенстве: мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами
22:46
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (12)
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (12)
22:21
ЦСКА точно больше хотел победить? "Зенит" был лучше, увереннее и мощнее - как и положено чемпиону
ЦСКА точно больше хотел победить? "Зенит" был лучше, увереннее и мощнее - как и положено чемпиону
20:58
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (12)
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (12)
19:45
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
19:07
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (15)
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (15)
17:12
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Сергей Прядкин - о новом молодежном первенстве: мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин порассуждал на тему нового молодежного первенства.
"В первом сезоне никто из команд не будет добавляться. Будет чемпионат U20 премьер-лиги. К нему будет 5 игроков с возрастом до 21 года. Это переходный сезон будет, клубы клубы попросили. Но потом только до 20 лет.
Мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами. Пять последних лет у нас был проведен серьезный анализ и мы выяснили, что очень много игроков 18-20 лет пропадают после молодежных клубов.
Через год мы посмотрим, как это будет, и есть вероятность, что молодежное первенство не будет привязано к графику основных команд, может и другие команды еще будут включены и расширим первенство", - цитирует Прядкина Sport24.ru.
"В первом сезоне никто из команд не будет добавляться. Будет чемпионат U20 премьер-лиги. К нему будет 5 игроков с возрастом до 21 года. Это переходный сезон будет, клубы клубы попросили. Но потом только до 20 лет.
Мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами. Пять последних лет у нас был проведен серьезный анализ и мы выяснили, что очень много игроков 18-20 лет пропадают после молодежных клубов.
Через год мы посмотрим, как это будет, и есть вероятность, что молодежное первенство не будет привязано к графику основных команд, может и другие команды еще будут включены и расширим первенство", - цитирует Прядкина Sport24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.