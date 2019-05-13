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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Андрей Лунев: немного непонятно, как себя вести

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что пришел в команду ради чемпионства и выступлений в Европе.

– Да ни с чем это не сравнить. Пока не совсем это осознается, честно говоря. Немного непонятно, как себя вести, – отметил Лунев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Счастлив, рад, все супер.

– Когда приходили в "Зенит", думали о таком?

– Только на это рассчитывал. На Лигу чемпионов, на европейские достижения.

– Был такой момент: много эмоций потратили в самолете и на сегодня не все осталось. Сейчас очень сдержанны. Или просто устали?

– Устлалось, наверное, есть. Но игра была такая, что все эмоции вернулись. Были похожие эмоции, когда приземлились. В самолете таких эмоций не было. А сейчас мы все доказали.

– Это исполнение мечты?

– Одна из. Мечты еще не все реализованы. Будем стремиться. Какая следующая? Поживем – увидим.
Теги: Лунев Зенит ЦСКА
Сегодня, 00:19
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