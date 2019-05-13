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Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Александр Дюков: исполком РФС обсудит тему лимита на заседании в мае

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что формат лимита на легионеров в чемпионате России будет обсуждаться на заседании исполкома РФС в мае.

– Каким будет лимит? Сейчас теоретически можно 25 белорусских футболистов заявить.

– Теоретически да. Но если вы назовете 25 футболистов из Белоруссии, которые способны играть в премьер-лиге, тогда сможем обойтись и белорусами. Вообще мы обсуждаем несколько форматов лимита. И в мае состоится заседание исполкома на эту тему. Но я уже говорил: этот вопрос переоценен. Больше сил надо тратить на развитие детско-юношеского футбола, а не на лимит. Надо принимать взвешенные решения.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дюков
Сегодня, 00:27
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#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:52)
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Болеет за:
«Зенит»
10+15 оптимальный вариант


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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