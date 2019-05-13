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Оренбург
Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Кристиан Нобоа: на групповом этапе Лиги чемпионов хочу сыграть с "Реалом"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа подчеркнул, что хотел бы встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов с "Реалом".

– Эмоции от победы – лучше не бывает, – сказал Нобоа. – Ты работаешь весь сезон, и когда заканчиваешь чемпионат на первом месте, думаешь – работа сделана. Эта победа очень важна для Санкт-Петербурга. Всем спасибо: руководителям, болельщикам, персоналу, команде. Без Сергея Семака эта победа была бы невозможна. В прошлом году в "Зените" был другой тренер (Роберто Манчини – Прим. "СЭ"), но он не смог сделать такую семью, как сейчас.

– Какая ваша следующая карьерная цель?

– Надо выигрывать следующий чемпионат. Мы не хотим оставаться на этом. Нужно выиграть и Кубок России, и Суперкубок.

– А с кем бы вы хотели сыграть в Лиге чемпионов? И какую цель вы ставите в этом турнире?

– Если можно, то "Реал". Хочу сыграть с ним. Но вообще в Лиге чемпионов нужно действовать шаг за шагом, и пока я не хочу ставить никаких целей в этом турнире?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Нобоа Зенит Реал
Сегодня, 00:55
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