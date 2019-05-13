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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Юрий Жирков: "Зенит" наслаждался игрой в матче с ЦСКА

Защитник "Зенита" Юрий Жирков на церемонии награждения чемпионов РПЛ сезона-2018/19 поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России.

"Первое чемпионство, наверное, самое главное, а это – самое запоминающееся. Хорошие эмоции, помог тот факт, что перед этой игрой все было уже решено. Сегодня "Зенит" наслаждался футболом в матче с ЦСКА, а сейчас все вместе празднуем победу", – сказал Жирков в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Жирков Зенит ЦСКА
Сегодня, 01:12
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