Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Масалитин: если ЦСКА попадёт в Лигу Европы - уже это будет хорошо
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Зенита" (1:3) в 28-м туре Премьер-Лиги.
ЦСКА играл до своего первого мяча, а потом на поле была только одна команда - "Зенит". Непонятно почему, но игра команды сразу разладилась, она села назад, а во втором тайме в её исполнении была просто пародия на футбол, никто никого не держал, питерцы что хотели, то и делали, особенно в средней линии. Играя таким образом очки добыть нельзя, особенно в таких противостояниях.
Думаю, ЦСКА психологически не был готов к матчу, особенно молодые ребята, которые попали в сложную ситуацию и дрогнули во второй части сезона. Можно было бы сделать скидку за такой футбол в начале сезона, но это уже самая концовка, "армейцы" допустили огромное количество ошибок и их не исправили. Всё наслоилось друг на друга, в том числе и решения тренерского штаба. Сегодня замены игру ЦСКА не усилили, самоотдачи не было. Была заряженность, но до своего гола, опять же. После команда не играла, допускала грубейшие ошибки... в Лигу чемпионов с такой игрой не попадают.
- О том, что по итогам тура "Спартак" опередил ЦСКА в турнирной таблице:
Всё решается на поле, и если ЦСКА продолжит так играть - и в Лигу Европы не попадут. К Гончаренко есть очень много вопросов: состав не стабилизировался, футболисты вроде Бистровича и Бийола форму так и не набрали... тренерские просчёты, в том числе и в сегодняшнем матче очевидны. Да и в целом, ЦСКА с самого начала сезона бросало то в жар, то в холод, но если в первом круге более-менее что-то было, то весной...
- О необходимости усиления состава:
Лига чемпионов теперь под огромным вопросом. Если ЦСКА попадёт в Лигу Европы - уже это будет хорошо. Необходимо усиливать состав, но как это сделать, если ты не попадаешь в Лигу чемпионов, за что клуб получал большие деньги... команда сама спилила сук, на котором сидела.
Вероятно, уйдёт Влашич. Щенников уже не обостряет, на левом фланге ничего нет. Нападающие постоянно остаются на "голодном пайке", потому что обостряющих передач на них нет. Опять же, была сильная заряженность на сегодняшнюю встречу, но только до своего гола. Затем всё исчезло. Ну продолжайте играть и нагнетать, только так можно было сегодня добиться результата... но "Зенит" во втором тайме делал что хотел, пятками-не пятками играли... а "армейцы" дали хозяевам поля делать всё что они хотели и планировали.
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