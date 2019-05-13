Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Артем Дзюба: я бы переспал с кубком РПЛ!

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона России-2018/19.

- Это тот момент, когда все сказочно волшебно. Этот год какой-то фантастический. Надо было везде побывать, хл***ь всякого. Я очень благодарен, что у меня был такой непростой тернистый путь. Я очень счастлив сейчас и безумно благодарен всем в клубе, ребятам в команде, тренерскому штабу.

Мы все вместе победили, но приятно, что я один из тех, кто приложил большую руку к этому малышу (Дзюба целует кубок), о котором я мечтал всю жизнь. Это было не зря.

Я остался самим собой, не предал свои идеалы. Очень круто, что все так получается, этот год будет в моей памяти навсегда, даже в старости я буду рассказывать о нем басни. Так что берегитесь все остальные!

- В североамериканских лигах есть традиция, что кубок какое-то время проводит с победителями. Вы так его обнимаете, что кажется, что он уедет вместе с вами.

- Ну, я бы конечно переспал с ним, не спорю, но думаю, найдется тот, кто захочет большего. Я как-то более-менее спокоен, главное, что мы это сделали.

ФК "Зенит"
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 10:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама