Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Павел Мамаев не будет отбывать весь срок в "Бутырке"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не будет пользоваться возможностью отбывания всего срока в СИЗО №2 "Бутырка", сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

8 мая Пресненский суд вынес обвинительный приговор Мамаеву, Александру Протосавицкому, а также Александру и Кириллу Кокориным. Двое первых были осуждены на 1 год и 5 месяцев исправительной колонии общего режима, Кокорины – на полтора года.

Существует практика, что осужденные имеют право написать заявление о желании отбывать наказание в СИЗО, если срок их заключение не превышает трех лет. Ранее Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, сообщил, что его подзащитный таким правом пользоваться не будет.

"Не думаю, что кто-то из осужденных по этому делу пожелает воспользоваться этой возможностью. Во всяком случае, Павел точно такого заявления писать не будет. Есть масса нюансов, по которым СИЗО хуже колонии. Например, даже работая в хозотряде человек содержится в камере, то есть фактически сохраняется тюремный режим, который предшествовал осуждению. Грубо говоря, в колонии более человеческие условия", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
Теги: Мамаев
Сегодня, 13:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама