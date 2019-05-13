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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Гендиректор "Тамбова": приход Яя Туре в наш клуб — полная чушь

Генеральный директор "Тамбов" Павел Худяков прокомментировал слухи о том, что ивуарийский полузащитник Яя Туре может пополнить состав тамбовской команды, который обеспечила себе участие в Премьер-Лиге в следующем сезоне.

"Пока Яя Туре в "Тамбове" — это полная чушь. Да, у меня был разговор с Селюком. Но никакой конкретики, никаких цифр и так далее не было. Я должен делать так, как будет в интересах команды. Я должен слушать только главного тренера. Если Григорян мне скажет, что Туре ему нужен, я буду работать в этом направлении. Но на данный момент за этим ничего нет", - цитирует Худякова "Чемпионат".
Теги: Тамбов Яя Туре Худяков
Сегодня, 13:45
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#1  Antip7   (Сегодня, 14:02)
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Что вы этого Туре пихаете куда ни попадя?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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