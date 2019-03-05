Айртон: думаю, в Москве нынешний "Спартак" дал бы "Ливерпулю" бой

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (1)
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (1)
11:42
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
11:02
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (1)
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (1)
10:20
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
02:48
Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона
Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона
Вчера, 23:52
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
Вчера, 23:26
Сергей Прядкин - о новом молодежном первенстве: мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами
Сергей Прядкин - о новом молодежном первенстве: мы пошли по аналогии с зарубежными чемпионатами
Вчера, 23:09
Валерий Газзаев: ЦСКА будет сложно попасть в Лигу чемпионов (4)
Валерий Газзаев: ЦСКА будет сложно попасть в Лигу чемпионов (4)
Вчера, 23:05
ВАР будет стоить клубам до 12 миллионов рублей в год (12)
ВАР будет стоить клубам до 12 миллионов рублей в год (12)
Вчера, 22:46
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (26)
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (26)
Вчера, 22:26
Владимир Быстров: в "Спартаке" Дзюба был сопливым мальчишкой, а сейчас окрепший мужчина (6)
Владимир Быстров: в "Спартаке" Дзюба был сопливым мальчишкой, а сейчас окрепший мужчина (6)
Вчера, 22:21
ЦСКА точно больше хотел победить? "Зенит" был лучше, увереннее и мощнее - как и положено чемпиону (1)
ЦСКА точно больше хотел победить? "Зенит" был лучше, увереннее и мощнее - как и положено чемпиону (1)
Айртон: думаю, в Москве нынешний "Спартак" дал бы "Ливерпулю" бой
Защитник "Спартака" Айртон Лукас прокомментировал выход "Ливерпуля" в финал Лиги чемпионов после камбэка в полуфинальном противостоянии с "Барселоной" (0:3 и 4:0).
"Да, я смотрел этот великолепный матч. Думаю, мало кто ожидал такого развития событий. Но за это мы и любим футбол. Сюрприз, как на "Энфилде", случился потом и в Амстердаме. Это лишь доказывает, что фраза рабочая. Никогда нельзя сдаваться. Нужно быть сконцентрированными, видеть перед собой цель и идти к ней. И тогда возможно абсолютно всё.
Про поражение со счётом 0:7 мне парни рассказывали — Адриано, Роша. Тогда в "Ливерпуле" играл Коутиньо, верно? Но я узнал об этом, уже переехав в Россию. Как нынешний "Спартак" мог бы сыграть с "Ливерпулем"? Думаю, в Москве мы точно дали бы им бой. А на "Энфилде"… Ну там сама "Барселона" была разгромлена. Конечно, мы сделали бы всё, что в наших силах, и постарались бы показать свой лучший футбол", - цитирует Айртона Sport24.
"Да, я смотрел этот великолепный матч. Думаю, мало кто ожидал такого развития событий. Но за это мы и любим футбол. Сюрприз, как на "Энфилде", случился потом и в Амстердаме. Это лишь доказывает, что фраза рабочая. Никогда нельзя сдаваться. Нужно быть сконцентрированными, видеть перед собой цель и идти к ней. И тогда возможно абсолютно всё.
Про поражение со счётом 0:7 мне парни рассказывали — Адриано, Роша. Тогда в "Ливерпуле" играл Коутиньо, верно? Но я узнал об этом, уже переехав в Россию. Как нынешний "Спартак" мог бы сыграть с "Ливерпулем"? Думаю, в Москве мы точно дали бы им бой. А на "Энфилде"… Ну там сама "Барселона" была разгромлена. Конечно, мы сделали бы всё, что в наших силах, и постарались бы показать свой лучший футбол", - цитирует Айртона Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.