Айртон: думаю, в Москве нынешний "Спартак" дал бы "Ливерпулю" бой

Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
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Анжи
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Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Айртон: думаю, в Москве нынешний "Спартак" дал бы "Ливерпулю" бой

Защитник "Спартака" Айртон Лукас прокомментировал выход "Ливерпуля" в финал Лиги чемпионов после камбэка в полуфинальном противостоянии с "Барселоной" (0:3 и 4:0).

"Да, я смотрел этот великолепный матч. Думаю, мало кто ожидал такого развития событий. Но за это мы и любим футбол. Сюрприз, как на "Энфилде", случился потом и в Амстердаме. Это лишь доказывает, что фраза рабочая. Никогда нельзя сдаваться. Нужно быть сконцентрированными, видеть перед собой цель и идти к ней. И тогда возможно абсолютно всё.

Про поражение со счётом 0:7 мне парни рассказывали — Адриано, Роша. Тогда в "Ливерпуле" играл Коутиньо, верно? Но я узнал об этом, уже переехав в Россию. Как нынешний "Спартак" мог бы сыграть с "Ливерпулем"? Думаю, в Москве мы точно дали бы им бой. А на "Энфилде"… Ну там сама "Барселона" была разгромлена. Конечно, мы сделали бы всё, что в наших силах, и постарались бы показать свой лучший футбол", - цитирует Айртона Sport24.
Теги: Айртон Спартак Ливерпуль
Сегодня, 14:25
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21
(3)
#21  pivo69  Германия (Сегодня, 15:20)
  • +2
  •  (2)
online

Думаю,нынешний Ливерпуль даже не
заметил бы,что на поле присутствует
ещё какая то команда...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#20  _Paolo_Di_Canio_   (Сегодня, 15:11)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел , как его Салах епалом по газону возит.
Регистрация: 8.04.2019 [жалоба]
#19  yuri  спб (Сегодня, 15:00)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Denx
В каком они живут измирении?

Сэр, они живут своими мифами , всё очень просто. Один раз пукнут а воняют не меньше 16 , а то и 20 лет, учитывая новейшую историю. Борщ варят себе, нажрутся и пердят пардон . Пишут простыни на макулатуру, одурманиваются и т.д.
---
Статус


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#18  Бауэр  Москва (Сегодня, 14:59)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Смешно просто, единственный Спартак в Российской истории который мог бы дать бой (этому Ливерпулю), был в 1998 году, но может быть еще в 95-ом. Как бы этот Спартак не проиграл с двухзначным счетом, вот это верится куда правдоподобнее...


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
#17  Denx   (Сегодня, 14:54)
  • +2
  •  (2)

Что у них там происходит? В каком они живут измирении? Нынешний спартак пропустил бы 15 голов чем прошлый который пропустил от ливера 6
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#16  zenit47  СПБ (Сегодня, 14:53)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Тарасовский борщ даёт уверенность в себе, больше ничего. Видно Глушак туда секретный ингредиент добавляет)
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#15  alex-1958   (Сегодня, 14:50)
  • -2
  •  (2)

Цитата: pikaldi
может в жопу дал бы ?

ЭТО К ЧЕМПИОНУ ОНИ СПЕЦЫ В ЭТОМ ВОПРОСЕ. ЛИВЕРПУЛЬ ЭТО НЕ БОМЖИ
Регистрация: 4.02.2017 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 14:46)
  • +1
  •  (5)
online

Огромное междометие- Бы. У бабушки однажды.. не литературно, увы)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 14:46)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
В приставку что-ли приедут поиграть?


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#12  Шурик Химки  Химки (Сегодня, 14:45)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
satisfied


--------------------
прочитал унитаз наоборот теперь боюсь на него сесть
Регистрация: 12.02.2010 [жалоба]
#11  Romella  Красноярск (Сегодня, 14:45)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
спартачи..сказал-ответил..
если сопли жевать..
Илья,сметана где?6-ое место smiley
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#10  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:44)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Даже не смешно.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#9  Neighbor   (Сегодня, 14:39)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Арсеналу уже дали

Скока там ишаки от Тулы получили? 4 банки Рукожопу? А запитерасты от Арсенало в одну калитку тоже не получили? Втык-ник, осел, тебе пиндык smile Пятиместное

Цитата: МАРТ
боец...лучше бы молчал..

В том и дело, что он не боец, и, ИМХО - не наш он


--------------------
...он был обиженый в Joss
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#8  soloz   Россия (Сегодня, 14:35)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 14:35)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
laughing просто ДАЛ... и взял


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 14:34)
  • 0
  •  (8)
online

Арсеналу уже дали, аш два раза.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  zenit47  СПБ (Сегодня, 14:33)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
И начался кровавый бой, между уем и звездой!!!
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#4  МАРТ  тюмень (Сегодня, 14:32)
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
..ты от Уфы еле отскочил...боец...лучше бы молчал..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#3  pikaldi  voronezh (Сегодня, 14:32)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
может в жопу дал бы ?
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:30)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ну так себе новость.
Посмешить пьяных бомжей.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 14:30)
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ой, молчал бы лучше...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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