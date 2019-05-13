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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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ЦСКА не планирует продлевать контракт с Эрнандесом

ЦСКА не планирует продлевать контракт с нападающим Абелем Эрнандесом. Текущее соглашение истекает по окончании сезона-2018/19.

В чемпионате России уругвайский форвард принял участие в 14 матчах, в которых забил три мяча и отдал 1 результативный пас. В Лиге чемпионов 28-летний футболист провел всего семь минут в матче с "Реалом" (3:0).

В ЦСКА нападающий перешел 1 августа 2018 года на правах свободного агента. Ранее Абель Эрнандес выступал за команды "Сентрал Эспаньол", "Пеньяроль" (обе — Уругвай), "Палермо" и "Халл Сити".

Sport24.ru
Теги: Эрнандес ЦСКА
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#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:56)
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Болеет за:
«Спартак»
А чего? smile
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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