Новое руководство "Спартака" может отказаться от идеи аренды Промеса

"Спартак" хотел сделать запрос "Севилье" об аренде Квинси Промеса, но из-за смены руководства на данный момент трансферный план заморожен.Квинси Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год. С красно-белыми голландец стал чемпионом России сезона-2016/17, завоевал серебро в сезоне-2017/18, а также выиграл Суперкубок России в 2017 году.В августе 2018 года "Спартак" продал Промеса в "Севилью" за 20 млн евро.