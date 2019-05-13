Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Новое руководство "Спартака" может отказаться от идеи аренды Промеса

"Спартак" хотел сделать запрос "Севилье" об аренде Квинси Промеса, но из-за смены руководства на данный момент трансферный план заморожен.

Квинси Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год. С красно-белыми голландец стал чемпионом России сезона-2016/17, завоевал серебро в сезоне-2017/18, а также выиграл Суперкубок России в 2017 году.

В августе 2018 года "Спартак" продал Промеса в "Севилью" за 20 млн евро.

Sport24
Теги: Промес Спартак Севилья
Сегодня, 14:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  oksva  Спб (Сегодня, 15:02)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не надо . Я обожаю Промеса , но сейчас он не нужен . Категорически . Он придёт в аренду и уйдёт , а схему надо будет перестраивать под него . Спасибо , Квинси , но в нашем болоте нужны другие меры . Увы .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама