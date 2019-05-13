Россия РПЛ 2018/19
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Айртон: все проблемы "Спартака" не от соперника, а от нас самих
Защитник "Спартака" Айртон рассказал о своих сильных и слабых сторонах, а также о том, что мешает красно-белым побеждать.
"Сильная — подключения в атаку. Я так думаю. А что касается слабых — всегда есть над чем работать. Все мы люди и все совершаем ошибки. На тренировках я всегда стараюсь сделать что-то лучше, чем раньше, стать чуточку сильнее, чем вчера.
Что касается отличия чемпионата России от бразильской лиги, в Бразилии у тебя больше свободы, времени, пространства при работе с мячом. В России играют очень плотно и жестко. Тяжело со всеми. Если играешь с командой из второй части таблицы, то это восемь человек у своих ворот — и попробуй взломай такую оборону. Если играешь с лидерами, то это высокие скорости и наказание за малейшую ошибку. Ни одного легкого матча в России я еще не сыграл.
По большому счету, все наши проблемы не от соперника, а от нас самих. Надо стараться реализовывать все свои моменты. Здесь в России правило "не забиваешь ты — забивают тебе" просто золотое. Создал момент — непременно реализуй его. Только так можно выиграть в российской лиге. "Спартак" над этим работает.
Думаю, в отсутствии желания нас упрекнуть никто не может. Повторюсь, главная проблема — реализация моментов. Сколько раз было, что мы ничего не можем забить и пропускаем шальной гол. В результате — ничья или поражение. Возможно, есть и некий психологический аспект — ведя в счете, мы немного отходим к своим воротам, пытаясь сохранить его. Но так мы приглашаем соперника атаковать, за что порой и наступает расплата. Нельзя отступать и отдавать сопернику инициативу", - цитирует Айртона Sport24.ru.
"Сильная — подключения в атаку. Я так думаю. А что касается слабых — всегда есть над чем работать. Все мы люди и все совершаем ошибки. На тренировках я всегда стараюсь сделать что-то лучше, чем раньше, стать чуточку сильнее, чем вчера.
Что касается отличия чемпионата России от бразильской лиги, в Бразилии у тебя больше свободы, времени, пространства при работе с мячом. В России играют очень плотно и жестко. Тяжело со всеми. Если играешь с командой из второй части таблицы, то это восемь человек у своих ворот — и попробуй взломай такую оборону. Если играешь с лидерами, то это высокие скорости и наказание за малейшую ошибку. Ни одного легкого матча в России я еще не сыграл.
По большому счету, все наши проблемы не от соперника, а от нас самих. Надо стараться реализовывать все свои моменты. Здесь в России правило "не забиваешь ты — забивают тебе" просто золотое. Создал момент — непременно реализуй его. Только так можно выиграть в российской лиге. "Спартак" над этим работает.
Думаю, в отсутствии желания нас упрекнуть никто не может. Повторюсь, главная проблема — реализация моментов. Сколько раз было, что мы ничего не можем забить и пропускаем шальной гол. В результате — ничья или поражение. Возможно, есть и некий психологический аспект — ведя в счете, мы немного отходим к своим воротам, пытаясь сохранить его. Но так мы приглашаем соперника атаковать, за что порой и наступает расплата. Нельзя отступать и отдавать сопернику инициативу", - цитирует Айртона Sport24.ru.
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