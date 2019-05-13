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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Айртон: все проблемы "Спартака" не от соперника, а от нас самих

Защитник "Спартака" Айртон рассказал о своих сильных и слабых сторонах, а также о том, что мешает красно-белым побеждать.

"Сильная — подключения в атаку. Я так думаю. А что касается слабых — всегда есть над чем работать. Все мы люди и все совершаем ошибки. На тренировках я всегда стараюсь сделать что-то лучше, чем раньше, стать чуточку сильнее, чем вчера.

Что касается отличия чемпионата России от бразильской лиги, в Бразилии у тебя больше свободы, времени, пространства при работе с мячом. В России играют очень плотно и жестко. Тяжело со всеми. Если играешь с командой из второй части таблицы, то это восемь человек у своих ворот — и попробуй взломай такую оборону. Если играешь с лидерами, то это высокие скорости и наказание за малейшую ошибку. Ни одного легкого матча в России я еще не сыграл.

По большому счету, все наши проблемы не от соперника, а от нас самих. Надо стараться реализовывать все свои моменты. Здесь в России правило "не забиваешь ты — забивают тебе" просто золотое. Создал момент — непременно реализуй его. Только так можно выиграть в российской лиге. "Спартак" над этим работает.

Думаю, в отсутствии желания нас упрекнуть никто не может. Повторюсь, главная проблема — реализация моментов. Сколько раз было, что мы ничего не можем забить и пропускаем шальной гол. В результате — ничья или поражение. Возможно, есть и некий психологический аспект — ведя в счете, мы немного отходим к своим воротам, пытаясь сохранить его. Но так мы приглашаем соперника атаковать, за что порой и наступает расплата. Нельзя отступать и отдавать сопернику инициативу", - цитирует Айртона Sport24.ru.
Теги: Айртон Спартак
Сегодня, 15:17
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