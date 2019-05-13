Упустившие Лигу Чемпионов. Сборная неудачников 28-го тура

Бийол, которого должны были выгонять с поля, защитник ЦСКА Бекао и растворившийся Чалов, а также автор гениального автогола Ойеволе и бесполезный Кардозу. О том, кто был хуже всех в русском футболе за прошедший уик-эндНе сказать, что вратарь Красноярска виноват в том, что его команда была уничтожена «Краснодаром». Больше вопросов возникало к защитникам. Но игра других вратарей на прошедших выходных не оставляет Нестеренко шансов – относительно других он совершенно не впечатлял и почти не оказывал сопротивления разогнавшимся «быкам».Сразу же обратимся и к тем, кто регулярно ставил Нестеренко в непростые положения. Центральных защитников «Енисея» разрывали на протяжении всего матча, но и они сами допускали ошибки, какие только могли. Просто посмотрите, как эпично Гаджибеков выносил мяч в эпизоде с голом Классона



Родриго Бекао, ЦСКА



Защитники ЦСКА ничего не могли придумать против «Зенита». В том числе и потому, что очень слабо в разрушении помогала опорная зона, так что Дзюбе было очень удобно скидывать мяч под второй темп атаки. Так или иначе – Артёму мешали очень слабо.



Хуже всех действовали Бекао и Дивеев (Васин хотя бы вывозил в первом тайме), но с бразильца спрос больше. Дивеев ещё совсем молодой, да и действовал большую часть игры на фланге.



Адесойе Ойеволе, «Оренбург»



Ну это гений, как однажды сказал популярный отечественный комментатор. Здесь, правда, гений в кавычках. Здесь и комментировать нечего – наслаждайтесь.







Гаэль Ондуа, «Анжи»



Опорник Махачкалы привёз пенальти, с которого открыл счёт Бакаев, а ещё не использовал один из моментов у ворот тульского «Арсенала». В результате всего этого команда Адиева потеряла любые шансы на выживание в текущем сезоне.



Оливье Тилль, «Уфа»



Главное техническое сокровище башкирской команды на этот раз совсем себя не проявил и выглядел даже тормозящим элементом команды – Тилль против «Спартака» как будто разом потерял всю сноровку и не лучшим образом выходил из самых простых ситуаций.



Артём Тимофеев, «Крылья Советов»



В эпизоде, когда «Ахмат» открывал счёт, проиграл борьбу в штрафной и не удержал Мбенга, в итоге забившего. Когда форвард чеченской команды побежал оформлять дубль, Тимофеев почему-то решил не бежать за ним, а просто остановился и позволил Мбенгу в комфортных условиях разбираться с Рыжиковым.



Вячеслав Подберёзкин, «Рубин»



В начале игры привёз пенальти, с которого «Локомотив» открыл счёт, а во втором тайме снова завалил Алексея Миранчука и оставил партнёров в меньшинстве. Подберёзкин шёл на смелый фол в центре, потому что не знал, что у него есть предупреждение, и остался очень удивленным, когда увидел перед собой красный свет.





Песьяков, конечно, был на высоте, но, учитывая количество созданных моментов, «Динамо» должно было забивать и наконец-то побеждать (впервые с 20-го апреля, когда были обыграны самарские «Крылья»). Особенно безбожно порол моменты Кардозу – у него был даже выход один на один, но ни одной из этих возможностей нападающий не воспользовался.Гончаренко передвигает опорника выше, как он делал это когда-то с Вернблумом, чтобы было кому цепляться за верховые мячи и бороться. Но на этот раз Бийол как будто перенастроился и был сконцентрирован только на том, чтобы выбить кого-нибудь из соперников. ЦСКА ещё повезло, что он доиграл до замены. Если бы арбитр оказался принципиальнее, заканчивать «армейцам» пришлось бы в меньшинстве.Самого результативного российского нападающего хватило только на то, чтобы элегантно пропустить мяч, когда голевая шла на Облякова. В остальном Чалов растворился. Всё-таки не этого ждали фанаты ЦСКА от форварда, который так ярко начинал этот сезон и шёл к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром.