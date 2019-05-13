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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Упустившие Лигу Чемпионов. Сборная неудачников 28-го тура

Бийол, которого должны были выгонять с поля, защитник ЦСКА Бекао и растворившийся Чалов, а также автор гениального автогола Ойеволе и бесполезный Кардозу. О том, кто был хуже всех в русском футболе за прошедший уик-энд

Юрий Нестеренко, «Енисей»

Не сказать, что вратарь Красноярска виноват в том, что его команда была уничтожена «Краснодаром». Больше вопросов возникало к защитникам. Но игра других вратарей на прошедших выходных не оставляет Нестеренко шансов – относительно других он совершенно не впечатлял и почти не оказывал сопротивления разогнавшимся «быкам».

Али Гаджибеков, «Енисей»

Сразу же обратимся и к тем, кто регулярно ставил Нестеренко в непростые положения. Центральных защитников «Енисея» разрывали на протяжении всего матча, но и они сами допускали ошибки, какие только могли. Просто посмотрите, как эпично Гаджибеков выносил мяч в эпизоде с голом Классона


Родриго Бекао, ЦСКА

Защитники ЦСКА ничего не могли придумать против «Зенита». В том числе и потому, что очень слабо в разрушении помогала опорная зона, так что Дзюбе было очень удобно скидывать мяч под второй темп атаки. Так или иначе – Артёму мешали очень слабо.

Хуже всех действовали Бекао и Дивеев (Васин хотя бы вывозил в первом тайме), но с бразильца спрос больше. Дивеев ещё совсем молодой, да и действовал большую часть игры на фланге.

Адесойе Ойеволе, «Оренбург»

Ну это гений, как однажды сказал популярный отечественный комментатор. Здесь, правда, гений в кавычках. Здесь и комментировать нечего – наслаждайтесь.


Гаэль Ондуа, «Анжи»

Опорник Махачкалы привёз пенальти, с которого открыл счёт Бакаев, а ещё не использовал один из моментов у ворот тульского «Арсенала». В результате всего этого команда Адиева потеряла любые шансы на выживание в текущем сезоне.

Оливье Тилль, «Уфа»

Главное техническое сокровище башкирской команды на этот раз совсем себя не проявил и выглядел даже тормозящим элементом команды – Тилль против «Спартака» как будто разом потерял всю сноровку и не лучшим образом выходил из самых простых ситуаций.

Артём Тимофеев, «Крылья Советов»

В эпизоде, когда «Ахмат» открывал счёт, проиграл борьбу в штрафной и не удержал Мбенга, в итоге забившего. Когда форвард чеченской команды побежал оформлять дубль, Тимофеев почему-то решил не бежать за ним, а просто остановился и позволил Мбенгу в комфортных условиях разбираться с Рыжиковым.

Вячеслав Подберёзкин, «Рубин»

В начале игры привёз пенальти, с которого «Локомотив» открыл счёт, а во втором тайме снова завалил Алексея Миранчука и оставил партнёров в меньшинстве. Подберёзкин шёл на смелый фол в центре, потому что не знал, что у него есть предупреждение, и остался очень удивленным, когда увидел перед собой красный свет.

Упустившие Лигу Чемпионов. Сборная неудачников 28-го тура

Мигел Кардозу, «Динамо»

Песьяков, конечно, был на высоте, но, учитывая количество созданных моментов, «Динамо» должно было забивать и наконец-то побеждать (впервые с 20-го апреля, когда были обыграны самарские «Крылья»). Особенно безбожно порол моменты Кардозу – у него был даже выход один на один, но ни одной из этих возможностей нападающий не воспользовался.

Яка Бийол, ЦСКА

Гончаренко передвигает опорника выше, как он делал это когда-то с Вернблумом, чтобы было кому цепляться за верховые мячи и бороться. Но на этот раз Бийол как будто перенастроился и был сконцентрирован только на том, чтобы выбить кого-нибудь из соперников. ЦСКА ещё повезло, что он доиграл до замены. Если бы арбитр оказался принципиальнее, заканчивать «армейцам» пришлось бы в меньшинстве.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Самого результативного российского нападающего хватило только на то, чтобы элегантно пропустить мяч, когда голевая шла на Облякова. В остальном Чалов растворился. Всё-таки не этого ждали фанаты ЦСКА от форварда, который так ярко начинал этот сезон и шёл к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром.


Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Известия/Алексей Майшев, sportdialog

Теги: ЦСКА Енисей Анжи Бийол Бекао
Сегодня, 17:24
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#8  ljubljana  Over here (Сегодня, 18:00)
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Цитата: Городовой
Ваш верблюд

еще один.читает только то, что хочет видеть
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#7  Городовой  Россия (Сегодня, 17:53)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
ljubljana,
Оздоев на желтую наиграл бесспорно,а Дзюба свою получил,смотри матч внимательнее если глаза есть зато то же Обляков желтую не получил,хотя Шатова завалил приемом из борьбы срывая атаку.Есть вопросы по желтым?Подкат во вратаря с мячом в руках?Могли и красную как Веллитону дать.Ахметов который пнул сзади Оздоева и через минуту снова это сделал за что и получил?По карточке Влашичу и Ракицкому за стычку?Где то арбитр не дал и нам,но и Цска вполне еще пару наиграл.Очень грубо и агрессивно играли в первом тайме,понимаю хотели победить,но и что?Игроки Зенита падали?так это футбол,не надо бить и толкать соперника.А тот же Бийоль в штрафной при каждом контакте заваливающийся?Цска часто последние годы играет грязно.Арбитр в принципе отсудил нормально.Так что успокойся.Цска проиграл по игре,потому что состав днище.Бийолы разные с Бекао и Дюпинами,тут никакой вратарь не спасет.А желтых много в дебюте,ибо не нужно калечить соперника,а нужно играть в футбол.Цска же приехал подраться.Бийоль не видел что Лунев мяч забрал?Да ему фиолетово было)Как и другим.Обляков непонятно кому чего доказывать приехал.Что он днище?Все знают и Семак,он же его тренировал.Два случайных гола за год,несколько передач,пусть гордится.Зениту забил.В сборной его никогда не будет.Цска сегодня по составу напоминает условный Урал.Интересно без Влашича что станет с атакой?Чалов то игрок слабый,чисто вратарской,на ногу накатить,что вчера и доказало.Бесит Барриос?)Понимаю)Опорник который убивает Цска плохой,но по сравнению с косталомом Вернблумом он очень корректный.Ваш верблюд по идеи должен был каждый матч удаляться за локти,прыжки в ноги и грубость,но почему то это считалось нормой.Как там Аланчик пел?Не грех и повторить)Раз,два,три -Цска ....?)Зенит не собирался полсостава отправлять на лечение.Судейство было адекватное.Если тебя оно не устроило,то это твои проблемы.Меня вот не устраивают липовые пенали Лохо и Краснодару и феерическое судейство Зенита в матчах с Лохо,Сраптаком и Краснодаром,где соперников тащили за уши.Зенит чемпион,Москва пусть грызется за второе.Кто больше судьям забашляет,тот и возьмет.Не секрет как очки добывает Лохо,как не секрет откуда растут ноги у многих чемпионств Цска.Разные Петтаи здорово помогали,что не матч пендаль или феерия как в 2006 в Москве в матче с Зенитом.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#6  ljubljana  Over here (Сегодня, 17:47)
  • +1
  •  (3)

Цитата: safonas
но глупо не признать, что вчера Зенит был сильнее цска

потому и не надо делать подмены понятий.я сказал совершенно другое.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#5  safonas   (Сегодня, 17:44)
  • 0
  •  (4)

Цитата: ljubljana
Если бы арбитр оказался принципиальнее, заканчивать «армейцам» пришлось бы в меньшинстве.

если бы арбитр вчера судил одинаково и по правилам.и если бы игроки Зенита играли как игроки ЦСКА, т.е. не валялись от любого контакта - то и карт бы не было. а вышло что Зенит вечно нырял и итог в картах. но за такие же нарушения в ответ даже свистков не получал

но глупо не признать, что вчера Зенит был сильнее цска


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#4  ljubljana  Over here (Сегодня, 17:37)
  • +1
  •  (5)

Цитата: strekall
Цитата: ljubljana
Если бы арбитр оказался принципиальнее, заканчивать «армейцам» пришлось бы в меньшинстве.

если бы арбитр вчера судил одинаково и по правилам.и если бы игроки Зенита играли как игроки ЦСКА, т.е. не валялись от любого контакта - то и карт бы не было. а вышло что Зенит вечно нырял и итог в картах. но за такие же нарушения в ответ даже свистков не получал

Плохому танцору всегда яйца мешают, так и вам, все не так. Обделались так стойте и обтекайте молча.

умник.где я говорил что я за ЦСКА? вы уже задрали фантазировать. мне просто не нравилось то, что я видел вчера. а вчера я видел балерин мариинского. и тот же дзюба за неспортивку не получил карту. негр ваш тоже на пару карт наиграл. надо быть слабоумным, что бы этого не видеть
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#3  strekall  Руcь (Сегодня, 17:34)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ljubljana
Если бы арбитр оказался принципиальнее, заканчивать «армейцам» пришлось бы в меньшинстве.

если бы арбитр вчера судил одинаково и по правилам.и если бы игроки Зенита играли как игроки ЦСКА, т.е. не валялись от любого контакта - то и карт бы не было. а вышло что Зенит вечно нырял и итог в картах. но за такие же нарушения в ответ даже свистков не получал

Плохому танцору всегда яйца мешают, так и вам, все не так. Обделались так стойте и обтекайте молча.


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 17:31)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, про Бийола - именно так, непонятно с чего, но он себя вел как настоящий осел, нарываясь именно на удаление


--------------------
...он был обиженый в Joss
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 17:26)
  • +1
  •  (7)

Если бы арбитр оказался принципиальнее, заканчивать «армейцам» пришлось бы в меньшинстве.

если бы арбитр вчера судил одинаково и по правилам.и если бы игроки Зенита играли как игроки ЦСКА, т.е. не валялись от любого контакта - то и карт бы не было. а вышло что Зенит вечно нырял и итог в картах. но за такие же нарушения в ответ даже свистков не получал
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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