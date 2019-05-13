Сергей Шнуров: кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"?

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал проведение концерта на стадионе "Спартака" 14 июня.– Кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? Я впервые это слышу от вас.