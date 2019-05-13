Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Сергей Шнуров: кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"?

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал проведение концерта на стадионе "Спартака" 14 июня.

– Как принималось решение о проведении концерта на спартаковском стадионе? Чисто бизнес? Ведь все давно знают вашу нелюбовь к "Спартаку".

– Кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? Я впервые это слышу от вас.

"СЭ"
Теги: Шнуров Спартак
Сегодня, 17:31
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#2  AlexA  SPb (Сегодня, 18:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Там таких миллионы так что стадион забьют под завязку.
Регистрация: 4.05.2019 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 17:34)
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  •  (12)
Болеет за:
«Шинник»
после твоих песен в Мск тебя могут продолжать слушать только имбецилы. да и путь в Москву заказан после такого. хотя у него и так "песни" для даунов
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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