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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Александр Панов: поведение Мамаева в обществе – это серьёзная предъява

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Александр Панов высказал мнение о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Будем надеяться, что вернутся парни. Я же с Мамаевым играл в "Торпедо", когда он был ещё молодой. Игрок достаточно хороший. Честно говоря, я такого от Паши не ожидал. В то время я на него смотрел, он был адекватным человеком, понимающим. Не знаю, что с ним произошло, почему он так повёл себя в дальнейшей жизни. Честно говоря, я был удивлён именно его отношением к миру, не ожидал от него. То, что он гундит, – это его дело. Но его поведение в обществе – это серьёзная предъява", - цитирует Панова "РИА Новости".
Теги: Панов Зенит Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:51
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#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:12)
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Болеет за:
«Зенит»
Только таким крысам как Панов и говорить о вызывающем поведении.


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Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 18:09)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль тебя клуб отмазал наркоман с криминальным прошлым.Надо было не лечить тебя и защищать,а тоже в клеточку на пару лет.Благо было за что.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Irbis   (Сегодня, 18:03)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Предъява обществу это ты падла панов
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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