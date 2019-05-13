Россия РПЛ 2018/19
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18:26
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
17:54
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
11:42
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
11:02
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
10:20
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о ситуации с полузащитником Игорем Денисовым, который несколько недель не выходил на связь с московской командой.
– Вышел ли на связь Игорь Денисов?
– У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен. Вот и все. Все остальное? Обращайтесь в клуб. Вопрос контракта с Денисовым? Мы приняли решение внутри клуба. Вся работа над контрактами не должна выноситься на публику. Все происходит в тишине. Если кто-то это обналичивает, значит, кому-то это зачем-то надо. До подписания соглашения мы стараемся ничего не комментировать.
– Тогда позвольте общий вопрос. Денисов нужен "Локомотиву"?
– У него в настоящее время действующий контракт с "Локомотивом". Это первое. Во-вторых, принцип главного тренера таков. На поле выходит тот, кто в данный момент сильнее. Никто не собирается смотреть на предыдущие заслуги.
"Спорт-Экспресс"
– Вышел ли на связь Игорь Денисов?
– У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен. Вот и все. Все остальное? Обращайтесь в клуб. Вопрос контракта с Денисовым? Мы приняли решение внутри клуба. Вся работа над контрактами не должна выноситься на публику. Все происходит в тишине. Если кто-то это обналичивает, значит, кому-то это зачем-то надо. До подписания соглашения мы стараемся ничего не комментировать.
– Тогда позвольте общий вопрос. Денисов нужен "Локомотиву"?
– У него в настоящее время действующий контракт с "Локомотивом". Это первое. Во-вторых, принцип главного тренера таков. На поле выходит тот, кто в данный момент сильнее. Никто не собирается смотреть на предыдущие заслуги.
"Спорт-Экспресс"
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