Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о ситуации с полузащитником Игорем Денисовым, который несколько недель не выходил на связь с московской командой.

– Вышел ли на связь Игорь Денисов?

– У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен. Вот и все. Все остальное? Обращайтесь в клуб. Вопрос контракта с Денисовым? Мы приняли решение внутри клуба. Вся работа над контрактами не должна выноситься на публику. Все происходит в тишине. Если кто-то это обналичивает, значит, кому-то это зачем-то надо. До подписания соглашения мы стараемся ничего не комментировать.

– Тогда позвольте общий вопрос. Денисов нужен "Локомотиву"?

– У него в настоящее время действующий контракт с "Локомотивом". Это первое. Во-вторых, принцип главного тренера таков. На поле выходит тот, кто в данный момент сильнее. Никто не собирается смотреть на предыдущие заслуги.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мещеряков Денисов Локомотив
Сегодня, 18:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама