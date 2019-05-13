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Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал свой возможный отъезд в чемпионат Англии на телеканале "Матч Премьер".

"Надо быть адекватным. Если уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. В английских командах, участвующих в Лиге чемпионов, я играть не буду. Даже переходить туда не было бы смысла.

Если уезжать, то для того, чтобы играть, а не безвылазно сидеть в запасе. Например, в "Вест Хэм" или "Эвертон", - сказал Дзюба.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 21:05
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