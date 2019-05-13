Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:15
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
21:16
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (30)
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (30)
21:05
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (9)
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (9)
19:33
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
18:26
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
17:54
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса
Известный комментатор Геннадий Орлов в своем блоге в социальной сети "Вконтакте" "ГСО Live" прокомментировал информацию о возможном трансфере Марио Фернандеса.
"Скоро совет директоров "Зенита". Там будет определен бюджет на новый сезон. Деньги есть. За Паредеса. Плюс деньги от Лиги чемпионов - 20 миллионов. Сергей Семак хотел бы видеть в составе Мариу Фернандеса. Думаю, он убедит в этом совет директоров. Теперь многое зависит от ЦСКА и самого футболиста", - сказал Орлов.
"Скоро совет директоров "Зенита". Там будет определен бюджет на новый сезон. Деньги есть. За Паредеса. Плюс деньги от Лиги чемпионов - 20 миллионов. Сергей Семак хотел бы видеть в составе Мариу Фернандеса. Думаю, он убедит в этом совет директоров. Теперь многое зависит от ЦСКА и самого футболиста", - сказал Орлов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.