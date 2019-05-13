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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
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16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса

Известный комментатор Геннадий Орлов в своем блоге в социальной сети "Вконтакте" "ГСО Live" прокомментировал информацию о возможном трансфере Марио Фернандеса.

"Скоро совет директоров "Зенита". Там будет определен бюджет на новый сезон. Деньги есть. За Паредеса. Плюс деньги от Лиги чемпионов - 20 миллионов. Сергей Семак хотел бы видеть в составе Мариу Фернандеса. Думаю, он убедит в этом совет директоров. Теперь многое зависит от ЦСКА и самого футболиста", - сказал Орлов.
Теги: Орлов Семак Зенит Фернандес ЦСКА
Сегодня, 21:16
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(2)
#30  Xander Cage   (Сегодня, 22:44)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Дурень, благодаря этому Кубку ЦСКА в прошедшей ЛЧ более 40 миллионов евро заработал, даже не выйдя из группы.

Только про Авена сейчас не надо херню свою нести
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#29  Frankenstein   (Сегодня, 22:38)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Xander Cage
Да, и песочек ваш подмети, хорош седыми мудями грудями трясти. Херои, не имеющие ни одного еврокубка за всю историю...Кратные нулю ёпта


А говножбан типа не проросла мхом?))Можете хоть десять этих горшков выиграть,на внутренней арене они никак не изменят расклад сил,хотя теперь вам и этого не светит,с нынешнем форматом,дубли только в группе можно обыграть))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#28  Xander Cage   (Сегодня, 22:38)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Мы в ЛЧ можем, в отличие от вас, и через квалификации пройти, что уже делали не раз. Так что не хрюкай smiley
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#27  Frankenstein   (Сегодня, 22:33)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Xander Cage
А на нашей фанке есть хороший баннер: Посмотрим, кто будет смеяться последним... Банкуйте покамест, а мы обождём..

а ты много ждал до этого?Когда на каждой ветке приплетал таблицу и кичился тем что Цска выше Спартака,только вот что тут ждать?))Спартак и Цска в группу ЛЧ не попадут напрямую,всем это очевидно уже
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#26  Xander Cage   (Сегодня, 22:32)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
ЧР ещё не закончился. А на нашей фанке есть хороший баннер: Посмотрим, кто будет смеяться последним... Банкуйте покамест, а мы обождём... blush и вспомни Вашу любимую оправдашку: покуй на сезон, главное коней обыграйте!

Только она уже не прокатит wink

Frankenstein,
Да, и песочек ваш подмети, хорош седыми мудями грудями трясти. Херои, не имеющие ни одного еврокубка за всю историю...Кратные нулю ёпта smiley
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#25  Frankenstein   (Сегодня, 22:24)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Я удивляюсь этой наглости спартаковцев: просрали тому же ЦСКА, влезли на четвёртое место за счёт Зенита, и у них

За счет Зенита каши не сваришь,так как сам Зенит только с помощью кабинета,фарта и слабости конкурентов выиграл чемпионат,ну вот ровно тоже самое вы говорили два года назад про Спартак,поэтому тут тоже статус кво восстановлен
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#24  Blessing  Спб (Сегодня, 22:16)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
,поэтому и пишу что все встало на свои места)

Я удивляюсь этой наглости спартаковцев: просрали тому же ЦСКА, влезли на четвёртое место за счёт Зенита, и у них. плять всё встало на свои места, хоть постеснялись бы просто заикаться об этом, чудо.
Команда халява.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#23  Frankenstein   (Сегодня, 22:11)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Гинер и Федун пришли в клуб практически в одно время(3-4 года разницы), у одного двадцать с лишним трофеев, у другого четыре( с учетом Фонбета и Копы).
Так о каких своих местах ты говоришь, невежа, статистику знать надо??


А статистика делится только на удобные отрезки?Без Гинера что не было Цска?Или все что было до Гинера кобыле под хвост?Спартак 22х кратный чемпион страны,10 ти кратный чемпион России и 12 ти СССР,ну а то что Гинер выше одного места прыгнул в какой то момент,так вот за это и сидит теперь на бобах,без денег и без ЛЧ,поэтому и пишу что все встало на свои места))А что же зенит до Газпрома,мешок титулов наверное?Да и сейчас в два раза меньше чемпионств чем у Спартака,а себе что то крякаешь smileДа и вообще тут спор принципиальных соперников,зенит тут никому не интересен исторически,вы моль,мыльный пузырь и тд))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#22  Blessing  Спб (Сегодня, 22:07)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Цитата: xXx
да как-то посрать на манаку)))

да и на Цска тоже,вчера все встало на свои места))

Свинья, с присущей ей бессовестностью, говорит о каких то местах.
Гинер и Федун пришли в клуб практически в одно время(3-4 года разницы), у одного двадцать с лишним трофеев, у другого четыре( с учетом Фонбета и Копы).
Так о каких своих местах ты говоришь, невежа, статистику знать надо??


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#21  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит вчера уже приложил руку к переходу, поставив под сомнения выход коней в ЛЧ. Если не выйдут жрать будет нечего, вот и продадут. Без приколов, мне кажется они только за счёт ЛЧ и живут
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#20  Frankenstein   (Сегодня, 22:04)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xXx
Вашей опущенной жопе от того не слаще

вашей с пятого места видимо очень сладко,вот ты юморист))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#19  xXx   (Сегодня, 22:02)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Вашей опущенной жопе от того не слаще laughing
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#18  Frankenstein   (Сегодня, 21:58)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xXx
Ну вас-то мы на кукан прямо на открывашке натянули)))

Вы и дубль Реала натянули,а результат пока тот же в таблице))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#17  xXx   (Сегодня, 21:57)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Ну вас-то мы на кукан прямо на открывашке натянули))) Как и Зенит в первом круге)))
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#16  Frankenstein   (Сегодня, 21:56)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xXx
да как-то посрать на манаку)))

да и на Цска тоже,вчера все встало на свои места))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#15  xXx   (Сегодня, 21:56)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Монако явно не позавидуешь

да как-то посрать на манаку)))

Цитата: cska1971
Нет, ну если суммировать деньги за Паредеса и от ЛЧ, то можно подумать... )))

Генка вчера же песни пел, что Паредес готов в Зенит вернуться smiley
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#14  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:54)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
У Фернандо есть один недостаток, он из ЦСКА

Это который из Спартака? О нём чечь не идёт пока.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#13  Frankenstein   (Сегодня, 21:54)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xXx
Завидуй молча))) Митрюшкин в Сьоне не сдох ещё?)))

Во первых у него травма,а во вторых он разве за 30 млн туда перешел?))Насчет зависти, Монако явно не позавидуешь,Головин тащит,но они сами знали на что шли,когда оказывали финансовую помощь Цска,поэтому тут только сочувствие)))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#12  cska1971  Москва (Сегодня, 21:53)
  • 0
  •  (0)

Цитата: Хитрый Лис
Эти деньги надо еще заработать.


Это практически халява - за участие...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#11  xXx   (Сегодня, 21:51)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Завидуй молча))) Митрюшкин в Сьоне не сдох ещё?)))
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#10  Frankenstein   (Сегодня, 21:46)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Xander Cage
Федун ноги целовал боссам Севильи и анусы им гладил, что те Негромеса за двадцатку купили

Вот как раз насчет Промеса и не было никакой истерии заказной по продаже,как в случае с Головиным,тоже самое и сейчас,все как по цепочке конские эксперты кричат о необходимости покупки Зенитом великого Фернандеса,но ценник везде звучит ровно такой сколько бы вам принесла ЛЧ в случае выхода туда Цска))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 21:44)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Одно тут можно сказать, зацикливаться на нём не стоит, надо еще поискать. Будет конкурент, будет и торг, и снижение цены. А просто так покупать паспорт неразумно, деньги на ветер.
У Фернандо есть один недостаток, он из ЦСКА, где футболистов за маленький контракт держат в чёрном теле. Поэтому у нас он может расслабиться, и забить на игру.
Так то, конечно, получше Смольникова.

В последних двух играх Марио не тот.
Жаль,конечно, но не в нём дело.


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:44)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Плюс деньги от Лиги чемпионов - 20 миллионов.

Эти деньги надо еще заработать. А если потратить все на одного Фернандеса, то в ЛЧ особо делать нечего будет. Есть более проблемные позиции, чем правый защитник.


--------------------
Будьте осторожны! Пользователи под никами Primus и Maks33 - гомосексуалисты-педофилы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  Xander Cage   (Сегодня, 21:41)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Blessing,
Да, Марио на корюшке и шаверме быстро вес наберёт smiley После чего Гинер его обратно в аренду возьмёт, за долю малую laughing
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 21:36)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Одно тут можно сказать, зацикливаться на нём не стоит, надо еще поискать. Будет конкурент, будет и торг, и снижение цены. А просто так покупать паспорт неразумно, деньги на ветер.
У Фернандо есть один недостаток, он из ЦСКА, где футболистов за маленький контракт держат в чёрном теле. Поэтому у нас он может расслабиться, и забить на игру.
Так то, конечно, получше Смольникова.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 21:35)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А можно уже без комментариев Геннадия Орлова!?
Когда нас услышат???!!!!!!!!!!!!!!


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#4  Xander Cage   (Сегодня, 21:34)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Федун ноги целовал боссам Севильи и анусы им гладил, что те Негромеса за двадцатку купили smiley
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 21:27)
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Гинер скоро сам в ноги падать будет чтобы хоть что то за него выручить,а пока это очередной пиар,чтобы найти дурачков за конский ценник
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 21:21)
  • +1
  •  (5)

Нет, ну если суммировать деньги за Паредеса и от ЛЧ, то можно подумать... )))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:21)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Большие сомнения, что в здравом уме кто-то бы продал такого игрока прямому конкуренту... Хотя здравый ум, Орлов... Кажется эти понятия уже давно не пересекаются
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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